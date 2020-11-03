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03.11.2020 - 12:41 |

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 170. bölüm fragmanı izle | EDHO yeni bölüm...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 170. bölüm fragmanı yayınlandı. ATV'nin büyük ilgiyle takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümünde Hızır Çakırbeyli, canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan için hayatta kalması için Yaman Korkma'la el sıkışmaya hazırdır. İşte EDHO yeni bölüm fragmanında heyecan dolu dakikalar izlemek için haberimizde verdiğimiz linke tıklayabilirsiniz.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 170. bölüm fragmanı izle | EDHO yeni bölüm...
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Salı akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 170. yeni bölümyüle bu akşam 20:00'de ATV'de yayınlanacak. Peki EDHO yeni bölümünde neler olacak?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 170. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

EDHO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hızır Çakırbeyli, canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan için hayatta kalması için Yaman Korkmaz'la el sıkışmaya hazırdır. Yaman Korkmaz'ı masaya davet eden Hızır Reis'in aile içindeki gerilimleri de devam etmektedir. Evi terk eden Hızır Reis, yerleştiği otelde Bahar Sincanlı'nın markajına takılır. Bahar'ın sinsi planlarının farkında olan Ceylan Çakırbeyli ise Bahar'ın karşısına dikilir. Emin adımlarla Hızır Reis'i avucunun içine almak üzere planlar yapan Bahar, çocukluk arkadaşı Ömür'ü de bir bilinmeze iter. Bahar yüzünden eşi İlyas'la arası açılan Ömür, evi ve İlyas'ı terk etmeye hazırdır.Amcasının masasından ve evinden kovulduktan sonra kendi yolunu çizen Alpaslan, Yaman Korkmaz'la mücadeleden kaçacak değildir. Korkmazların tek tek mekanlarını basarak sonunda Yaman Korkmaz'ı köşeye sıkıştırır. Yaman'ın babası Hamdi Korkmaz'ı eline geçiren Alpaslan, amcalarının hayatı ve mücadelesi arasında bir seçim yapmak zorunda kalmıştır.

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