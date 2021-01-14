'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer

Aynı zamanda seslendirme sanatçısı olan oyuncu Levent Sülün, Oktay Kaynarca'nın başrolünde olduğu 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisine sürpriz bir karakterle dahil oldu.

Oyunculuk kariyerine 1995 yılında 'Çiçek Taksi' dizisiyle başlayan, 'Diriliş Ertuğrul' ve 'Kurtlar Vadisi'nde de rol alan Sülün, EDHO'nun 179'uncu bölümünden itibaren kadroda yer alacak.



