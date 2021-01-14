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HaberlerMagazin Haberleri 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer
14.01.2021 - 10:59 |

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer

Atv'nin sevilen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim katıldı.

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer
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Aynı zamanda seslendirme sanatçısı olan oyuncu Levent Sülün, Oktay Kaynarca'nın başrolünde olduğu 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisine sürpriz bir karakterle dahil oldu.

Oyunculuk kariyerine 1995 yılında 'Çiçek Taksi' dizisiyle başlayan, 'Diriliş Ertuğrul' ve 'Kurtlar Vadisi'nde de rol alan Sülün, EDHO'nun 179'uncu bölümünden itibaren kadroda yer alacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaza flaş transfer


Magazin Haberleri Bülteni (14 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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