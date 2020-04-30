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30.04.2020 - 11:54 |

Esra Balamir: Çok şükür sonunda negatif

Ünlü sunucu Esra Balamir’den müjdeli haber geldi. Bir süredir corona virüs tedavisi gören Balamir, test sonucunun negatif çıktığını sosyal medya hesabından paylaştı.

Esra Balamir: Çok şükür sonunda negatif

Hastalığı boyunca yaşadıklarını sık sık sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Esra Balamir, bugün yaptığı paylaşımda 3. kez yapılan corona virüs testinin negatif çıktığını söyledi. Balamir, paylaşımında "Çok şükür sonunda negatif oldu sonuç. Bu süreçte bana dua eden merak eden herkesten Allah razı olsun" dedi.

Esra Balamir: Çok şükür sonunda negatif

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Cadde Yazarları

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