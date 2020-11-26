Esra Balamir: Riskli gruptayım, aşı olabiliyorum

Akşam saatlerinde tek başına alışverişe çıkan Esra Balamir, uzun süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.

Koronavirüsü atlatan sunucu, "Bildiğiniz gibi arkadaşlar benim kronik bir rahatsızlığım var. Aralık ayında aşı olma durumu olursa, ben de riskli grupta olduğum için aşı olabiliyorum. İnşallah biran evvel bu süreç geride kalır, hepimiz rahat bir nefes alır, eski günlerdeki gibi tekrar yan yana beraberce eğlenip vakit geçiririz" açıklamasında bulundu.