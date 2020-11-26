MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Esra Balamir: Riskli gruptayım, aşı olabiliyorum
26.11.2020 - 11:56 |

Esra Balamir: Riskli gruptayım, aşı olabiliyorum

Sunucu Esra Balamir, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Esra Balamir: Riskli gruptayım, aşı olabiliyorum
ABONE OL

Akşam saatlerinde tek başına alışverişe çıkan Esra Balamir, uzun süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.

Koronavirüsü atlatan sunucu, "Bildiğiniz gibi arkadaşlar benim kronik bir rahatsızlığım var. Aralık ayında aşı olma durumu olursa, ben de riskli grupta olduğum için aşı olabiliyorum. İnşallah biran evvel bu süreç geride kalır, hepimiz rahat bir nefes alır, eski günlerdeki gibi tekrar yan yana beraberce eğlenip vakit geçiririz" açıklamasında bulundu.

Magazin Haberleri Bülteni (26 Kasım 2020)İşte magazin dünyasının öne çıkan haberleri...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'ın konuğu Sinan Akçıl

'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'ın konuğu Sinan Akçıl

Demet Akalın'ın alışveriş stili

Demet Akalın'ın alışveriş stili

Arzu Oş: Koruyucu aile oldum

Arzu Oş: Koruyucu aile oldum

Grammy adaylığı, Dua Lipa'yı ağlattı

Grammy adaylığı, Dua Lipa'yı ağlattı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet