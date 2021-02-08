MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Esra Dermancıoğlu hastalığını açıkladı: Bugün bir atak yaşadım
08.02.2021 - 11:48 |

Esra Dermancıoğlu hastalığını açıkladı: Bugün bir atak yaşadım

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Esra Dermancıoğlu, hastalığını açıkladı. Ünlü oyuncu, bacağının halini paylaştı.

Esra Dermancıoğlu hastalığını açıkladı: Bugün bir atak yaşadım
ABONE OL

Esra Dermancıoğlu, yaptığı son paylaşımla ürtiker hastası olduğunu açıkladı.

Instagram sayfasında bacağındaki döküntülerin görüntüsünü yayınlayan Dermancıoğlu,  “Bu çok önemli bir rahatsızlık. Uzun zamandır bunu yaşamıyordum. Bugün bir atak yaşadım. Böyle durumlarda lütfen doktorunuza danışın. Bu kaşıntı ile başlayan, bedeninizi kanatmaya kadar giden bir şey. Tekrar hatırlatmak istedim” sözleriyle takipçilerini uyardı.

Esra Dermancıoğlu hastalığını açıkladı: Bugün bir atak yaşadım

ÜRTİKER NEDİR?

Ürtiker; histamin salınımıyla ortaya çıkan, deriden kabarık, kızarık ve kaşıntılı döküntüler ile karakterize bir cilt hastalığıdır. Ürtiker, Hipokrat zamanından beri bilinir. Bu terim, dokunulduğunda kızarıklık ve kaşıntıya neden olan, ısırgan otu “urtica ureus” kelimesinden gelir.

Magazin Haberleri Bülteni (8 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Manchester City'den Lukaku bombası! Duyurdular...

Son dakika | Manchester City'den Lukaku bombası! Duyurdular...

Mustafa Yılmaz: Antalya'da beklediğimiz ilgiyi ve desteği bulamadık

Mustafa Yılmaz: Antalya'da beklediğimiz ilgiyi ve desteği bulamadık

Son dakika haberi | İngiliz medyası Mbaye Diagne'yi konuşuyor

Son dakika haberi | İngiliz medyası Mbaye Diagne'yi konuşuyor

Antalyaspor 8 maçlık yenilmezlik serisiyle alt sıralardan kurtuldu

Antalyaspor 8 maçlık yenilmezlik serisiyle alt sıralardan kurtuldu

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet