‘Evde Çal’ konserleri

Sanatçılarla müzikseverler arasındaki mesafeyi ortadan kaldıran Red Bull Sunar Evde Çal (#EvdeCal) canlı konserler serisinin ilk konuğu, Nil İpek oldu. Şarkıcı, “Bence en güzel şey müzikle bir araya gelmek, parçalarımız aracılığıyla göz göze gelebilmek öyle değerli ki” dedikten sonra sevilen parçalarını seslendirdi.