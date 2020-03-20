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20.03.2020 - 07:00 |

‘Evde Çal’ konserleri

Sanatçılarla müzikseverler arasındaki mesafeyi ortadan kaldıran Red Bull Sunar Evde Çal (#EvdeCal) canlı konserler serisinin ilk konuğu, Nil İpek oldu.

‘Evde Çal’ konserleri

Sanatçılarla müzikseverler arasındaki mesafeyi ortadan kaldıran Red Bull Sunar Evde Çal (#EvdeCal) canlı konserler serisinin ilk konuğu, Nil İpek oldu. Şarkıcı, “Bence en güzel şey müzikle bir araya gelmek, parçalarımız aracılığıyla göz göze gelebilmek öyle değerli ki” dedikten sonra sevilen parçalarını seslendirdi.

Demet Akalın corona virüse karşı evini ilaçlattıŞarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla evlerini dezenfekte ettiklerini duyurdu.
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