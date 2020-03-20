20.03.2020 - 07:00 |
‘Evde Çal’ konserleri
Sanatçılarla müzikseverler arasındaki mesafeyi ortadan kaldıran Red Bull Sunar Evde Çal (#EvdeCal) canlı konserler serisinin ilk konuğu, Nil İpek oldu.
Sanatçılarla müzikseverler arasındaki mesafeyi ortadan kaldıran Red Bull Sunar Evde Çal (#EvdeCal) canlı konserler serisinin ilk konuğu, Nil İpek oldu. Şarkıcı, “Bence en güzel şey müzikle bir araya gelmek, parçalarımız aracılığıyla göz göze gelebilmek öyle değerli ki” dedikten sonra sevilen parçalarını seslendirdi.