Evlilik teklifi şoke etmiş

Priyanka Chopra, Elle dergisine kapak oldu. 38 yaşındaki Hint aktris, eşi Nick Jonas ile çıkmaya başladıktan iki ay sonra evlilik teklifi almasıyla şoke olduğunu itiraf etti. “Bu soruyu bu kadar kısa sürede beklemiyordum” diyen Chopra, “Her şeyi akışına bırakmıştım, kontrol etmiyordum. Nick ile iki senedir tanışıyorduk ve çeşitli etkinliklerde görüşüyorduk. Aslında benim de içimde ona karşı bir şeyler hep vardı. İletişimi de hiç koparmadık” ifadelerini kullandı.