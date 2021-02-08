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08.02.2021 - 07:00 |

Evlilik teklifi şoke etmiş

Nick Jonas ile çıkmaya başladıktan iki ay sonra evlenme teklifi aldığını söyleyen Priyanka Chopra, şoke olduğunu itiraf etti

Evlilik teklifi şoke etmiş
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Priyanka Chopra, Elle dergisine kapak oldu. 38 yaşındaki Hint aktris, eşi Nick Jonas ile çıkmaya başladıktan iki ay sonra evlilik teklifi almasıyla şoke olduğunu itiraf etti. “Bu soruyu bu kadar kısa sürede beklemiyordum” diyen Chopra, “Her şeyi akışına bırakmıştım, kontrol etmiyordum. Nick ile iki senedir tanışıyorduk ve çeşitli etkinliklerde görüşüyorduk. Aslında benim de içimde ona karşı bir şeyler hep vardı. İletişimi de hiç koparmadık” ifadelerini kullandı.

Emel Sayın koronavirüs aşısı oldu!Ünlü sanatçı Emel Sayın, Covid-19 aşısı yaptırdı. 75 yaşındaki ünlü sanatçı, sosyal medyada paylaştığı bir videoyla aşı yaptırdığını duyurdu. Sayın, elindeki maskeyi göstererek “Aşımı yaptırdım ama tedbiri elden bırakmayacağız tabii” dedi.
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Cadde Yazarları

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