MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri EXXEN Yetiş Zeynep oyuncuları kim? Yetiş Zeynep konusu ve oyuncu kadrosu...
05.01.2021 - 19:30 |

EXXEN Yetiş Zeynep oyuncuları kim? Yetiş Zeynep konusu ve oyuncu kadrosu...

Yetiş Zeynep dizisi 1. bölümü ile TV8'de ekrana geliyor. Aslı Bekiroğlu'nun başrolde bulunduğu durum komedisi dizisi EXXEN platformunda yer alıyor. Çocukların da bulunduğu Yetiş Zeynep dizisinde okulunu okurken bir yandan da çocuk bakmak zorunda olan genç kız ekrana geliyor. İşte Yetiş Zeynep oyuncuları...

EXXEN Yetiş Zeynep oyuncuları kim? Yetiş Zeynep konusu ve oyuncu kadrosu...
ABONE OL

TV8'de ilk bölümü ile seyircinin karşısına çıkacak olan Yetiş Zeynep dizisinde daha çok çocuk oyuncular yer alacak Gençlik, çocuk dizisi olarak yayına başladı. EXXEN'de yayın hayatına başlayan Yetiş Zeynep'in sadece ilk bölümü TV'de olacak.

YETİŞ ZEYNEP KONUSU NEDİR?

Zeynep 20 yaşında hayalleri olan bir üniversite öğrencisi fakat okul masraflarını karşılayabilmek için bakıcılık yapmak zorunda. 6 çocukla ilgilenirken öğrenci olduğunu da saklamalı ama hiçbir şeyden çekmedi dilinden çektiği kadar.

YETİŞ ZEYNEP DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Merakla beklenen dizinin oyuncuları arasında Aslı Bekiroğlu, Keremcem, Ece Dizdar, Gizem Erdem, Berke Acar, Elif Atalay yer alıyor.

Magazin Haberleri Bülteni (5 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Trabzonspor, Berat Özdemir'i KAP'a bildirdi!

Son dakika - Trabzonspor, Berat Özdemir'i KAP'a bildirdi!

Son dakika - Başakşehir'de Okan Buruk'un cezası 3 maça indi!

Son dakika - Başakşehir'de Okan Buruk'un cezası 3 maça indi!

Başkan Adil Gevrek'ten Christian Cueva açıklaması!

Başkan Adil Gevrek'ten Christian Cueva açıklaması!

Premier Lig'de koronavirüse yakalanan kişi sayısında rekor artış

Premier Lig'de koronavirüse yakalanan kişi sayısında rekor artış

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet