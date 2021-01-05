EXXEN Yetiş Zeynep oyuncuları kim? Yetiş Zeynep konusu ve oyuncu kadrosu...

TV8'de ilk bölümü ile seyircinin karşısına çıkacak olan Yetiş Zeynep dizisinde daha çok çocuk oyuncular yer alacak Gençlik, çocuk dizisi olarak yayına başladı. EXXEN'de yayın hayatına başlayan Yetiş Zeynep'in sadece ilk bölümü TV'de olacak.

YETİŞ ZEYNEP KONUSU NEDİR?

Zeynep 20 yaşında hayalleri olan bir üniversite öğrencisi fakat okul masraflarını karşılayabilmek için bakıcılık yapmak zorunda. 6 çocukla ilgilenirken öğrenci olduğunu da saklamalı ama hiçbir şeyden çekmedi dilinden çektiği kadar.

YETİŞ ZEYNEP DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Merakla beklenen dizinin oyuncuları arasında Aslı Bekiroğlu, Keremcem, Ece Dizdar, Gizem Erdem, Berke Acar, Elif Atalay yer alıyor.