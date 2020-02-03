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03.02.2020 - 08:28 |

Eylül Öztürk müjdeyi verdi! 2. kez anne oluyor

Sosyal medya fenomeni ve sunucu Eylül Öztürk, ikinci bebeğine hamile olduğunu Instagram’dan paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

Eylül Öztürk müjdeyi verdi! 2. kez anne oluyor

Sosyal medya üzerinden yaptığı eğlenceli paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam eden Eylül Öztürk, ikinci kez hamile olduğunu açıkladı. 

Fenomen, müjdeli haberi sosyal medya hesabı üzerinden eşi Kenan Öztürk ile paylaştığı fotoğraf ile sevenlerine duyurdu. 

Anne adayı paylaşımına; “Kara kurbağa tatlısına kardeş geliyor abileri ablaları. Bir ömür birbirlerine destek olsunlar. Hoş babası da benim için bir çocuk sayılır şu hareketlere bak… Ama sen hep ilk aşkım olarak kalacaksın tabii ki” notunu düştü.

Öztürk, Şubat 2019’da da oğlu Alex’i kucağına almıştı.

Eylül Öztürk müjdeyi verdi 2. kez anne oluyor

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