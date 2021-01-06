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06.01.2021 - 18:37 |

Eyvah Eyvah 3 nerede çekildi, konusu nedir? Eyvah Eyvah 3 filmi oyuncuları kim?

Eyvah Eyvah filminin üçüncüsü olan Eyvah Eyvah 3, sinema salonlarından televizyon ekranlarına geliyor. Yerli komedi filminin başrollerinde ise Ata Demirer ile Demet Akbağ yer alıyor. Peki, Eyvah Eyvah 3 filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

Eyvah Eyvah 3 nerede çekildi, konusu nedir? Eyvah Eyvah 3 filmi oyuncuları kim?
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Oyuncuları ve konusuyla vizyona girdiği günden itibaren ilgiyle izlenen Eyvah Eyvah 3 filmi Hakan Algül yönetmenliğinde ve Necati Akpınar yapımcılığında seyirci karşısına çıkıyor. filmin senaryosu ise oyuncu Ata Demirer'e ait. İşte, Eyvah Eyvah 3 filmi detayları...

EYVAH EYVAH 3 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Büyük aşkı Müjgan'la evlenen Geyiklili klarnetçi Hüseyin Badem için hayat zorlaşmıştır. Ailesine bakabilmek için her fırsatı değerlendirmekte, hatta geceleri yörenin izbe pavyonlarında bile klarnetini çalmaktadır. Can dostu, ablası Firuzan ise hayatına İstanbul'da devam etmektedir ve gün geçtikçe daha meşhur olmaktadır. Hüseyin için Firuzan artık televizyonda seyredebildiği ve özlediği eski tatlı hatıradır sanki... Ama ayrı şehirlerde ayrı hikâyeler yaşayan bu insanların ortak bir yönü vardır. Bunu kendileri bilmeseler de feleğin çemberinden geçmek üzerelerdir.

EYVAH EYVAH 3 NEREDE ÇEKİLDİ?

Başarılı yerli komedi filmi Eyvah Eyvah 3 çekim yeri izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Film, Çanakkale'nin Geyikli beldesi ile Bozcaada'da çekildi. 

EYVAH EYVAH 3 FİLMİ OYUNCULARI

Ata Demirer – Hüseyin Badem
Demet Akbağ – Firuzan
Özge Borak – Müjgan
Serra Yılmaz – Mercedes
Salih Kalyon – Halil
Tarık Ünlüoğlu – Edremit
Ayşe Nil Şamlıoğlu – Necla
Teoman Kumbaracıbaşı – İspanyol
Beyti Engin – Kasap
Cengiz Bozkurt
Şener Kökkaya
Tanju Tuncel
Meray Ülgen
Caner Alkaya
Şehsuvar Aktaş
Hazım Körmükçü

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