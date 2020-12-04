Ezel Akay kimdir? Ezel Akay kaç yaşında, nereli? Ezel Akay filmleri...

Oyunculuğu ile de bilinen isimler arasında bulunan Akay, Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde eğitim gördü, Amerika'da tiyatro eğitimi aldı. Tabutta Rövaşata filminin yapımcılığını üstlendi. İşte, Ezel Akay biyografisi...

EZEL AKAY KİMDİR?

Akay, 20 Ocak 1961 tarihinde İnegöl'de dünyaya geldi. Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Amerika’da Villanova Üniversitesi’nde tiyatro öğrenimi gördü. İFR’nin kurucu ortağı olarak film prodüksiyonu sektörüne girmeden önce reklam metin yazarlığı, tiyatro yönetmenliği ve oyunculuğu, yapım asistanlığı ve amirliği yaptı.

1996 yılında Derviş Zaim ile “Tabutta Rövaşata” filminin yapımcılığını üstlenen Ezel Akay, film yurt içi ve yurt dışı birçok festivalde ödül kazanırken uluslararası alanda en çok ödül alan yerli film unvanını elde etti. Ardından genel yapım sorumlusu olduğu “Güneşe Yolculuk” filmi Berlin Film Festivali de dahil yerel ve uluslararası birçok festivalde ödül kazandı. 2001 yılında “Şellale” filminin de yapımcılarından olan Ezel Akay, 2004 yılında yapımı tamamlanan “Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak” adlı sinema filminin de genel yapım sorumluluğunu üstlendi. 2004 yılında başrollerini Haluk Bilginer, Özcan Deniz ve Demet Akbağ’ın paylaştıkları, Levent Kazak'ın senaryosunu yazdığı, “Neredesin Firuze” filmiyle de yönetmenliğini üstlendiği ilk uzun metrajlı sinema filmine imzasını attı.

2006 yılında vizyona giren "Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?" filminin yönetmenliğini yapan Akay, 20 Kasım 2009 tarihinde vizyona girecek olan son filmi 7 Kocalı Hürmüz'ün çekimlerini bitirdi. Galip Derviş adlı dizide Hamdi "Fil Hamdi" Dönmez karakterini canlandırdı. 2007 yılında Haldun Çubukçu ile birlikte Yargu isimli tarihi kurgu romanı yazdı.

Ezel Akay, 2004 yılında Şebnem Dönmez ile nikah masasına otursa da 2007'de ayrıldı.