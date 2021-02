Ezgi Avcı: Kariyerimde yeni başlangıçlar yaptım

Ezgi Avcı’yı Miss Turkey’in ardından, ‘Survivor’la tanıdık... Florida’da işletme eğitimi alan sunucu, “Sadece yarışmaya girmek yeterli değil, güzel karakter, eğitim ve biraz da yetenek olmalı” diyor. Magazin D programında izlediğimiz Avcı ile pandemi günlerini, magazin sunuculuğunu, koçluk seanslarını ve hayatını konuştuk.

- Pandemi günleri sizi zorluyor mu? Nasıl geçiyor?

Elbette zorluyor. Kendimi ve ailemi de tehditten uzak tutmak için ev dışında vakit geçirmiyorum. Benim gibi arkadaşlarımla görüşüyorum sadece. Bu sürece ister istemez ayak uydurmak zorunda olduğumuz için bu motivasyonu kendimde oluşturmaya başladım diyebilirim. Egzersizlerimi, yürüyüşlerimi aksatmıyorum. Televizyon veya interneti akşam 19.00-20.00 itibarıyla kullanmaya başlıyorum. Gündüzleri kendimi dolu ve üretken tutacak uğraşlar edindim.

- Bir yandan da Magazin D’yi sunmaya başladınız. Yeniden Kanal D ekranında olmak nasıl?

Tekrar burada olmak tabii ki çok güzel. Yeni ekibimle inanılmaz hızlı uyum sağladık, bir önceki ekibimle zaten hiç kopmadık. O yüzden nazar değmesin, çok mutluyum. Sunuculuk benim her zaman yapmak istediğim işti ve bu konuda kariyerimde ilerlediğim için ayrıca çok mutluyum.

- Bugüne kadar farklı alanlarda sunuculuğu deneyimlediniz. Magazin sunmak nasıl?

Daha önce moda programı, talk şov ve magazin programı sunuculuğu yaptıgım için farklı alanları deneyimleme fırsatım oldu. İş sevdiğim iş olunca farklı alanlar çeşitliliğimi artırıyor ve maneviyatımı tamamlıyor. Aldığım eğitimleri ve vizyonumu kullanabileceğim alanları seviyorum. Bu da sunuculuktan geçiyor. Şu an Magazin D’de de keyfim gerçekten yerinde, emin adımlarla yürüyoruz, eğleniyoruz ve tadını çıkarıyoruz.

- Arkadaşlarınızın haberlerini sunarken nasıl hissediyorsunuz? Hiç zorluk aşadınız mı?

Arkadaşlarımın haberlerini sunmak acılı tatlılı yemek yemek gibi (gülüyor). Şu ana kadar hiç zor bir durumla karşılaşmadım açıkçası ama “Olur mu?” diye de zaman zaman aklımdan geçmiyor değil...

- Koçluk seanslarınızdan bahsettiniz, yaşam koçu nedir?

Yaşam koçu dendiğinde konu ön yargılı bir yaklaşımla sonuçlanabiliyor zaman zaman. Çoğu kişinin aklına sabah kalkıp, yürüyüş sonrasında güzel bir diyet planı olarak yerleşmiş ya da psikolojiyle fazlasıyla karıştırılıyor. Psikoloji geçmişle, ‘Neden?’ sorusuyla ve arınmak istenilen duyguyu yaratan semptomların ortadan kaldırılmasıyla ilgilenir. Koçluk ise, gelecekle ve ‘Nasıl?’ sorusuyla ilgilenir, hedefe ulaşma amaçlıdır. Sadece kilo vermek veya spor yapmak için de değildir, kişilerin hayatlarında daha iyi yapmak istedikleri alanları belirlemesini ve bunlara ulaşmak için neler yapmaları gerektiğini keşfetmesi sürecidir.

- Bu işe ne zaman başladınız?

2014’ten beri, yani Amerika’da üniversite okuduğum dönemden beri üzerine çalıştığım bir alandı. Öğrencilere yurt dışı eğitim danışmanlığı yapma isteğimle ortaya çıktı ve sonrasında ‘Neden onlara hedef oluşturma aşamasında da destek olmamayım?’ sorularımla devam etti. En sonunda sadece öğrenciler değil, bu edindiğim yetileri her yaştan, her sektörden bireylerle çalışabilirim diye düşünerek farklı eğitimler almaya başladım ve kariyerimde yeni başlangıçlar yaptım. Seanslarımı online yapıyorum. Pandemi sürecinde herkesin buna alışması bu durumu kolaylaştırdı açıkçası. Öğrenci, sporcu ve ebeveyn danışanlarım var şu an.

‘Kötü bir karakteri oynamak isterdim’

- Kendinize nasıl bakıyorsunuz?

İki öğün yemek yiyorum genelde ve iki ara atıştırmalığım vardır. İki gün pilates, bir gün evde egzersizler yapıyorum. Spor yapmadığım gün 10 bin adımı mutlaka tamamlarım. Bakım konusunda da işin uzmanları ile yol almayı seviyorum.

- Miss Turkey’in ardından, ‘Survivor’la tanıdık sizi. Bu yarışmaların hayatınızdaki yeri nedir?

Bu yarışmalar elbette hayatımda dönüm noktaları oldu. Sonrasında kariyerime başarılı şekilde devam etmemde aldığım eğitimlerin çok büyük katkısı var. Öğrencilik hayatımın 11 yılını tamamen burslu okudum, bunun dört yılı Amerika’da. Üniversite okurken spikerlik kurslarına gittim. Bu sebeple sadece yarışmaya girmek yeterli değil, güzel karakter, eğitim ve biraz da yetenek olmalı diye düşünüyorum.

- Florida’da işletme eğitimi almışsınız. Bu alanda bir kariyer düşünüyor musunuz?

O zamanki girişim düşüncemi, hayatımın bu döneminde koçlukla tamamladım. Yurt dışında okumak isteyen öğrencilere yol gösterici olmak iş planımda vardı. Bunu şu an hâlâ yapmakla birlikte yaşı fark etmeksizin danışanlarımla seanslar yaparak onların hedeflerine ulaşmaları için onlara yol arkadaşlığı yapıyorum.

- Oyunculuğa devam etmek ister misiniz?

İsterim tabii, fazlasıyla çalışarak altından kalkabilceğimi düşünüyorum. Aynı zamanda kötü ve intikam alan bir karaktere çalışmayı çok isterdim.