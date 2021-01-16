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16.01.2021 - 16:43 |

Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin'den aşk paylaşımı

Şarkıcı Seda Sayan ve eski futbolcu Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oyuncu sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile birlikteliklerinin birinci yılını kutladı.

Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin'den aşk paylaşımı
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Geçtiğimiz aylarda koronavirüsü yenen Ezgi Eyüboğlu-Oğulcan Engin çifti, birlikteliklerinde bir yılı geride bıraktı. İbrahim Büyükak'ın senaryosunu yazdığı 'Bayi Toplantısı' filminin galasına birlikte katılarak aşklarını duyuran ikiliden Engin, sevgilisi ile pozunu Instagram'da yayınladı.

Oğulcan Engin, sevgilisini öperken çekilen karesine, 'yıl dönümü' etiketi ile birlikte "365 gün" notunu düştü. Kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım'la üç yıllık evliliğini 2019'da sonlandıran Ezgi Eyüboğlu, aynı fotoğrafı, "Bir yıl" notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Enginden aşk paylaşımı

EZGİ AİLEYE GİRDİ
Geçtiğimiz aylarda ünlü çiftin ilişkisinde yeni bir gelişme yaşanmıştı. 32 yaşındaki Ezgi Eyüboğlu, sevgilisinin babası Sinan Engin ile sosyal medyada takipleşmeye başlamıştı. Bu durum, sosyal medyada "Ezgi aileye girdi" şeklinde yorumlanmıştı.

Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Enginden aşk paylaşımı

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    Cadde Yazarları

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