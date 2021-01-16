Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin'den aşk paylaşımı

Geçtiğimiz aylarda koronavirüsü yenen Ezgi Eyüboğlu-Oğulcan Engin çifti, birlikteliklerinde bir yılı geride bıraktı. İbrahim Büyükak'ın senaryosunu yazdığı 'Bayi Toplantısı' filminin galasına birlikte katılarak aşklarını duyuran ikiliden Engin, sevgilisi ile pozunu Instagram'da yayınladı.

Oğulcan Engin, sevgilisini öperken çekilen karesine, 'yıl dönümü' etiketi ile birlikte "365 gün" notunu düştü. Kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım'la üç yıllık evliliğini 2019'da sonlandıran Ezgi Eyüboğlu, aynı fotoğrafı, "Bir yıl" notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

EZGİ AİLEYE GİRDİ

Geçtiğimiz aylarda ünlü çiftin ilişkisinde yeni bir gelişme yaşanmıştı. 32 yaşındaki Ezgi Eyüboğlu, sevgilisinin babası Sinan Engin ile sosyal medyada takipleşmeye başlamıştı. Bu durum, sosyal medyada "Ezgi aileye girdi" şeklinde yorumlanmıştı.