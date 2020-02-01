MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Ezgi Mola: Benim yerime imza atmaya da gidin
01.02.2020 - 09:42 | | UMUT ÜNVER

Ezgi Mola: Benim yerime imza atmaya da gidin

Oyuncu Ezgi Mola, Zorlu Çocuk Sanat Festivali’nde Tohum Otizm Vakfı yararına çocuklarla buluştu. Böyle anlamlı bir etkinlikte yer almaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Mola, çocukların matematik sorularıyla kendini terlettiğini söyledi.

Ezgi Mola: Benim yerime imza atmaya da gidin

'Alice' müzikali dışında görüştüğü projelerin olduğunu dile getiren ünlü oyuncu, sevgilisi Mustafa Aksakallı ile evleneceğine dair çıkan haberler hakkında ise "Evet gördüm, hatta tarih bile vermişsiniz. Benim yerime imza atmaya da gidin bari" dedi. 

Magazin Haberleri Bülteni (31 Ocak 2020)İşte magazin dünyasındaki günün öne çıkan gelişmeleri.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Babalığın ardından ilk konser

Babalığın ardından ilk konser

Meriç Aral: Her şey yolunda

Meriç Aral: Her şey yolunda

Hazal Filiz Küçükköse: Güçlü bir karakteri oynamak istiyorum

Hazal Filiz Küçükköse: Güçlü bir karakteri oynamak istiyorum

Cuma gününün değişmeyen galibi: Arka Sokaklar

Cuma gününün değişmeyen galibi: Arka Sokaklar

Sıradaki Haber