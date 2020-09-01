01.09.2020 - 17:32 |
Ezgi Mola: Muhteşem bir yemek yedik
Ünlü oyuncu Ezgi Mola önceki akşam Nişantaşı Cabbar adlı mekanın sahibi Serkan Koca'nın kendilerini misafir etmesiyle sevgilisi Mustafa Aksakallı ile mekanı ziyarete gitti.
Mekan çıkışı sevgilisi ile poz veren Ezgi Mola, ''Arkadaşlar geçtiğimiz günlerde İzmir'de ''İhmal ve İstismarı Önleme Merkezi '' açılışında konuştuklarımın dışında başka bir şey söylemek istemiyorum soruda sorsanız aynı cevabı alacaksınız'' dedi.
Mola ,''Bu akşam Mustafa ile muhteşem bir yemek yedik harika bir mekan yapmışlar çok beğendim"dedi. İzmir'de açılışa katılan Ezgi Mola açılış konuşmasında göz yaşlarına hakim olamamıştı.
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