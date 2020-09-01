MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Ezgi Mola: Muhteşem bir yemek yedik
01.09.2020 - 17:32 |

Ezgi Mola: Muhteşem bir yemek yedik

Ünlü oyuncu Ezgi Mola önceki akşam Nişantaşı Cabbar adlı mekanın sahibi Serkan Koca'nın kendilerini misafir etmesiyle sevgilisi Mustafa Aksakallı ile mekanı ziyarete gitti.

Ezgi Mola: Muhteşem bir yemek yedik
ABONE OL

Mekan çıkışı sevgilisi ile poz veren Ezgi Mola, ''Arkadaşlar geçtiğimiz günlerde İzmir'de ''İhmal ve İstismarı Önleme Merkezi '' açılışında konuştuklarımın dışında başka bir şey söylemek istemiyorum soruda sorsanız aynı cevabı alacaksınız'' dedi.

Mola ,''Bu akşam Mustafa ile muhteşem bir yemek yedik harika bir mekan yapmışlar çok beğendim"dedi. İzmir'de açılışa katılan Ezgi Mola açılış konuşmasında göz yaşlarına hakim olamamıştı.

Ezgi Mola: Muhteşem bir yemek yedik

 

Ebru Şancı eşini ifşa etti: Sanırsın bu doğurmuş!Eski manken Ebru Şancı, dün üğçüncü kez anne oldu. Doğum gününde oğlu Kürşad Fırat'a kavuşan Şancı, hastanede kendisine refakat eden eşi Alpaslan Öztürk'ün uyuduğu anı, "Sanırsın bu doğurmuş, 11'den beri yatıyor" notuyla paylaştı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Can Bonomo: Bartu çok yakın arkadaşım

Can Bonomo: Bartu çok yakın arkadaşım

Mehmet Akif Alakurt’tan takipçisine küfürlü yanıt

Mehmet Akif Alakurt’tan takipçisine küfürlü yanıt

Berkay ve Demet Akbağ'dan 'Ya Evde Yoksan'

Berkay ve Demet Akbağ'dan 'Ya Evde Yoksan'

Aydın Boysan'ın oğlu Burak Boysan'dan açıklama

Aydın Boysan'ın oğlu Burak Boysan'dan açıklama

Sıradaki Haber