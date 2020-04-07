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07.04.2020 - 13:46 |

Fadik Sevin Atasoy anneannesinin izinde

Oyuncu Fadik Sevin Atasoy, sosyal medya takipçilerine, kitabı 'Fadik ve Kırmızı Bavul'u her gece canlı yayında okumaya başladı.

Fadik Sevin Atasoy anneannesinin izinde

Fadik Sevin Atasoy, en büyük hayalinin karantina sona erdiğinde kitabı 'Fadik ve Kırmızı Bavul'un son bölümlerini açık havada okumak olduğunu söyledi.

"1940 yılında Malatya İl Sağlık Müdürlüğü’nde memur olan anneannem, mahallesindeki kadınları toplar geceleri evlerinin damında, gaz lambası ışığında kitap okurmuş. Hikâye merhemdir, şifadır ve her şeyden öte bizi birleştirir. Uykusuzluk çekenleri, panik, korku yaşayanları ya da ‘Bir hikâye başında toplananlar arasında ben de varım’ demek isteyenleri geceleri tıpkı anneannem gibi ama online versiyonu olarak evimde konuk ediyorum. Dinleyenlere canlı olarak kitabımı okuyorum."

Fadik Sevin Atasoy anneannesinin izinde

Enis Arıkan'ın kuş kurtarma mücadelesiOyuncu Enis Arıkan’ın panjuruna kuş sıkıştı. Havluyla kuşu kurtarmaya çalışan Arıkan, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Cadde Yazarları

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