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05.01.2021 - 07:00 |

Fahriye Evcen: Bakıcı senaryoya bağlı olacak

Fahriye Evcen, iki yaşındaki oğlu Karan’a tek başına bakmaya devam ediyor.

Fahriye Evcen: Bakıcı senaryoya bağlı olacak
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SERCAN KISMET

Oyuncunun, okuduğu projeler arasında içine sinen bir yapım olursa, eylül ayında ekrana dönüp, çocuğu için bakıcı tutacağı öğrenildi. Evcen, sete dönmezse Karan’a tek başına bakmaya devam edecek.

Evcen, son olarak dört yıl önce başrolünü Engin Akyürek’le paylaştığı ‘Ölene Kadar’ dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı.

Fahriye Evcen: Bakıcı senaryoya bağlı olacak

GERİ DÖNMEK İSTİYORUM

Uzun zamandır setlerden uzak olan Evcen, gelen teklifleri oğlu ile vakit geçirmek için geri çevirmişti. Bu konuyla ilgili daha önce konuşan Evcen, “Ben çok özledim ama tabii ki Karan’ın biraz daha büyümesini beklemem gerekiyor şöyle biraz daha vaktimiz var. Geri dönmek istiyorum görüştüğümüz şeyler var ama zamanla belli olacak” demişti.

Muhabirlerin, “Karan’ı sete götürür müsünüz?” sorusuna Fahriye Evcen, “Çalıştığım zaman muhtemelen bir destek alacağım ama sette yanıma alacağım günler olur elbette” yanıtını vermişti.

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