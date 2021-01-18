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18.01.2021 - 09:19 |

Fahriye Evcen yavaş yavaş alışıyor

Bebek'te görüntülenen Fahriye Evcen, Burak Özçivit ile Boğa turu yaptıktan sonra Özçivit'in rol aldığı dizinin setine gitti.

Fahriye Evcen yavaş yavaş alışıyor
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Posta'da yer alan habere göre; Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ile birlikte Bebek’te görüntülendi. Karlı havada Boğaz turu yaptıktan sonra Özçivit’in oynadığı dizinin Riva’daki setine geçtiler.

Daha önce “Setlere ne zaman dönüyorsunuz?” sorusuna “Doğru iş geldiğinde. Oğlum Karan’ı yavaş yavaş alıştıracağız herhalde” cevabını veren Evcen, habercileri karşısında görünce şaşırdı. “Karan’dan önce siz mi alışmaya geldiniz?” sözleri karşısında gülmekle yetindi.

    Magazin Haberleri Bülteni (18 Oak 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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    Cadde Yazarları

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