Fahriye Evcen yavaş yavaş alışıyor

Posta'da yer alan habere göre; Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ile birlikte Bebek’te görüntülendi. Karlı havada Boğaz turu yaptıktan sonra Özçivit’in oynadığı dizinin Riva’daki setine geçtiler.

Daha önce “Setlere ne zaman dönüyorsunuz?” sorusuna “Doğru iş geldiğinde. Oğlum Karan’ı yavaş yavaş alıştıracağız herhalde” cevabını veren Evcen, habercileri karşısında görünce şaşırdı. “Karan’dan önce siz mi alışmaya geldiniz?” sözleri karşısında gülmekle yetindi.