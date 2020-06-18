Faik Öztürk: Bülent Ersoy varken yemek yiyemiyorum!

Yemek yapma konusunda son derece iddialı olan çift, gazete kağıdı üzerinde yemek yediklerini açıkladılar. Safiye Soyman, "Eğer sofrada gazete kağıdı serili değilse evde terör estirir" diyerek Faik Bey'e takıldı.

Faik Öztürk ise gazete kağıdı üzerinde yemek yeme ısrarını, "Emel Hanım, eskiden tarlaya giderdik. tarladayken rahmetli annemle babaannem yemek getirirdi. Biz de öyle yedik ,öyle büyüdük. Ama ben Safiye’nin sosyete arkadaşları yüzünden bıktım. Hele Seda Sayan, Bülent Ersoy... Bunlarla yemek yerken pür dikkatim. Onlar varken her zaman dudağımın kenarında salça olmayacak. Sıkıntı olmasın diye onlar varken yemek yemiyorum vallahi .Salçalı köfte yiyoruz nasıl olmayacak anlayamadım" sözleriyle açıkladı.

Programda yakında yeni bir albüm çıkaracağını ilk kez açıklayan Faik Öztürk, albüm gelirini huzurevlerinde yaşayan yardıma muhtaç kadınlara bağışlayacağını da duyurdu.