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11.01.2021 - 09:31 |

Faruk Sabancı ile spiker Dilay Korkmaz ayrıldı

Yaz başından beri birlikte olan müzisyen Faruk Sabancı ile spiker Dilay Korkmaz ayrıldı. Dilay Korkmaz’ın, sevgilisinin kıskançlığından bunaldığı iddia edildi.

Faruk Sabancı ile spiker Dilay Korkmaz ayrıldı
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Cemiyetin ünlü ismi Faruk Sabancı, yaz aylarında gönlünü güzel model ve spiker Dilay Korkmaz’a kaptırmıştı. Yaz boyunca birlikte tatil yapan çift, basına görünmemek için büyük çaba sarf etmişti. Faruk Sabancı’nın aşk hayatıyla değil, sadece müzik kariyeriyle gündeme gelmek istemesi ise buna neden olarak gösterilmişti.

Faruk Sabancı ile spiker Dilay Korkmaz ayrıldı

KISKANÇLIK KRİZİ!
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; ilişkilerini gözden uzak yaşayan çifte nazar değdi. Dilay Korkmaz’ın Faruk Sabancı’nın kıskançlıklarından bunalarak ilişkiyi bitirdiği söyleniyor. Sabancı’nın hayatına çok müdahale ettiği Dilay Korkmaz’ın kariyerine daha fazla odaklanmak istediği de gelen bilgiler arasında. Çift, birbirlerini daha fazla yıpratmadan ayrı yollara gitmeye karar vermiş.

Faruk Sabancı ile spiker Dilay Korkmaz ayrıldı

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