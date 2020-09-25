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HaberlerMagazin Haberleri Fatih Ürek: İnşallah tez zamanda bu süreci de atlatırız
25.09.2020 - 14:50 |

Fatih Ürek: İnşallah tez zamanda bu süreci de atlatırız

Şarkıcı Fatih Ürek, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Ürek, ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Fatih Ürek: İnşallah tez zamanda bu süreci de atlatırız
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Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden Fatih Ürek, pandemi süresinde konserlerin de iptal edilmesine açıklık getirdi.

Şarkıcı, "Tüm dünya olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun. Konser demek sadece şarkıcının para kazanması demek değil. Arkada kocaman bir ekip var. Orkestra var, mekan var, mekan ve organizasyon çalışanları var. Bu süreç tüm bu organizasyonu durdurdu. Tabi ki sağlık söz konusu olunca hiçbir şey bunun önüne geçemez. İnşallah tez zamanda bu süreci de atlatırız" dedi.

Fatih Ürek: İnşallah tez zamanda bu süreci de atlatırız

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