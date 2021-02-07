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07.02.2021 - 09:09 |

Fatih Ürek: Manyak bir baba olurdum

Şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, Hakan Bilgin'in YouTube kanalında yayınladığı 'Mekanın Sahibine Geldik' programına konuk oldu. Ürek, çocuk itirafıyla şaşırttı.

Fatih Ürek: Manyak bir baba olurdum
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Şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, Hakan Bilgin'in YouTube kanalında yayınladığı 'Mekanın Sahibine Geldik' programına konuk oldu. İlginç açıklamalarla dolu programda Ürek’in eğer çocuğu olsaydı “Manyak bir baba olurdum” açıklaması dikkat çekti.

Çok disiplinli bir insan olduğunu söyleyen Ürek, köpeğinin bile durup dururken havlayamayacağını söyledi.

“Erkan Can ve Zafer Algöz’le tiyatro oynadım”

Ürek’in kimi zaman duygulandıran, kimi zaman güldüren hayat hikayesinin anlatıldığı programda, Fatih Ürek ilk para kazandığı işin bir terzi yanında çalışmak olduğunu söyledi. Kahkaha dolu geçen sohbetin öne çıkan bölümlerinden bir diğeri de; Fatih Ürek’in aslen tiyatrocu olması oldu. Küçüklüğünden beri tiyatroya olan ilgisinden bahseden Ürek, Erkan Can’ın kendisini ilk defa tiyatroya götürdüğünü ve Zafer Algöz gibi dev sanatçılar ile aynı sahnede rol aldığını anlattı. Devlet tiyatrosundaki anılarından da bahseden Ürek, ciddi bir oyunculuk eğitimi üzerine dersler aldığını söyledi.

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