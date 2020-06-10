10.06.2020 - 12:06 |
Fatih Ürek: Uzun süre sonra dışarı çıktım
Şarkıcı Fatih Ürek, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.
Tek başına objektiflere yansıyan Fatih Ürek, "Normalleşme sürecine girsek de ben yine uzun süredir evdeydim. Bugün de arkadaşlarım ısrarcı olunca onları kıramayıp yanlarına geldim. Havalar da artık baya güzelleşti. Umarım tedbirlere başarıyla uyar ve bu sancılı süreci de bir an evvel atlatırız" dedi.
Sosyal medya fenomeni Caner Çalışır geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybettiSon dakika haberine göre DJ’lik yapan 31 yaşındaki sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, bu sabaha karşı geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Çalışır'ın ölüm haberini yakın arkadaşı Samet Liçina verdi. Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi.