Fatih Ürek: Uzun süre sonra dışarı çıktım

Tek başına objektiflere yansıyan Fatih Ürek, "Normalleşme sürecine girsek de ben yine uzun süredir evdeydim. Bugün de arkadaşlarım ısrarcı olunca onları kıramayıp yanlarına geldim. Havalar da artık baya güzelleşti. Umarım tedbirlere başarıyla uyar ve bu sancılı süreci de bir an evvel atlatırız" dedi.