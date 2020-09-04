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04.09.2020 - 14:01 | | ROMA (AA)

Ferzan Özpetek'e SIAE Özel Ödülü

İtalya'da yaşayan Türk yönetmen Ferzan Özpetek, İtalyan Yazarlar ve Yayıncılar Derneği'nin (SIAE) Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Ferzan Özpetek'e SIAE Özel Ödülü
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77. Uluslararası Venedik Film Festivali kapsamında düzenlenen etkinlikte İtalyan Yazarlar ve Yayıncılar Derneği'nin (SIAE) geleneksel ödül töreni gerçekleşti. Lido Yarımadası'ndaki Excelsior Hotel'de yapılan törende, İtalyan sinemasının yeni klasiği olarak tanımlanan Özpetek’in, "20 yıldır hayatı farklı açılardan fotoğrafladığı ve Türkiye’den getirdikleriyle içinde bulunduğu toplumu besleyen bir yazar ve yönetmen olması" dolayısıyla SIAE Özel Ödülü'ne layık görüldüğü belirtildi.

Özpetek, daha önce Marco Bellochhio, Paolo Sorrentino gibi ünlü yönetmenlerin layık görüldüğü ödülü almaya hak kazandı.

Yönetmen Özpetek, tören sonrasında, yaptığı açıklamada, sinema, tiyatro, kitap gibi pek çok alanda bugüne kadar verdiği eserler dolayısıyla bu ödüle layık görüldüğünü ifade ederek, "Çok güzel bir duygu böyle bir ödülü almak. Çok mutlu oldum, çok onur duydum" dedi.

Kariyerindeki 13'üncü uzun metraj filmi 'Şans Tanrıçası'nı geçtiğimiz aralık ayında vizyona koyan Özpetek, haziran ayında üçüncü romanı 'Bir Nefes Gibi'yi çıkarmıştı.

Ferzan Özpeteke SIAE Özel Ödülü

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