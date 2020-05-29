Fetih 1453 filmi ne zaman, nerede, kaç yılında çekildi? Fetih 1453 başrol oyuncuları kimler?

Fetih 1453 filmi için geri sayım başladı. İstanbul'un fethinin 567. yılında bir kez daha izleyicinin karşısına çıkacak filmle ilgili ayrıntıları bir araya getirdik...



FETİH 1453 KONUSU NEDİR?

Sultan Mehmed, babası II. Murat’ın ölüm haberini Saruhan Sancağındayken aldı. Bu durum onu hem büyük bir keder içerisinde bırakmıştı, hem de tahtına tekrar oturmasının yolunu açmış olacaktı.

Sultan Mehmed tahta ilk çıktığında henüz 12 yaşındaydı. Uçbeyleri ile vezirleri arasındaki siyasi husumetten bunalan II. Murat, çok sevdiği oğlu Alaaddin’in ölmesinin kendisinde yarattığı derin üzüntü sebebiyle tahttan feragat ederek Mehmed’i devletin başına geçirdi. Ordu ve devlet üzerinde çok etkili biri olan Başvezir Çandarlı Halil Paşa bu durumdan hiç memnun değildi. Özellikle Sultan Mehmed’in Konstantinopolis’in mutlak suretle alınması gerektiğini söylemesinden büyük rahatsızlık duyuyordu. Halil Paşa, Mehmed’in toyluğunu fırsat bilen Haçlıların Osmanlı topraklarını işgal etmesi ihtimali üzerine Sultan Murat’ın tahta dönmesini sağladı. Mehmed de tahttan uzaklaştırılarak Saruhan Sancağı’na gönderildi.

Bu hedefe onu götürecek her şeyi bir bir hesaplamıştı. Öncelikle gerekli hazırlıkları yapana kadar, tüm komşu ülkelerle barış içerisinde yaşamalıydı. Papalık dahil Macarlara, Sırplara, Lehlere, Cenevizlilere ve Venediklilere elçiler göndererek barış içerisinde yaşama isteği içerisinde bulunduğunu bildirdi. Gelibolu tersanesini restore ettirerek senede yüz kadırga yapılabilir hale getirdi.

Bu sırada Doğu Roma İmparatoru Konstantin, genç yaşından dolayı toy ve basiretsiz olduğunu düşündüğü Sultan Mehmed’e karşı elinde tutsak olan Şehzade Orhan’ı kullanmaya çalışarak ağır tahsisatlar talebinde bulunmaktaydı. Bütün amacı Sultan Mehmed’in tavizler vererek halk nezdinde iyice itibarsızlaşmasını sağlamaktı. Üstelik Sultan Mehmed de bu tavizleri veriyor, Konstantin’in bütün isteklerini kabul ediyordu. Ancak bu durum bile sadece Sultan Mehmed’in stratejisinin bir parçasıydı.

Karamanoğulları’nın bir isyan çıkarmaya başladığının haberi alınır alınmaz Osmanlı ordusu Akşehir’e doğru yola koyuldu. Karamanoğlu İbrahim hiç beklemediği kadar kalabalık bir ordu gördü karşısında. Barış talebinde bulunmak zorunda kaldı. Ordusunun hasar almaması için Sultan Mehmed barış talebini kabul etti. Sefer dönüşünde, savaşmadıkları halde bahşiş isteyen bir kısım yeniçeri padişahın otağının önünü kesince Sultan Mehmed hem cülusları dağıttı hem de firar eden askerleri bahane ederek Çandarlı Halil Paşa’nın adamı olan Yeniçeri Ağası Kurtçu Doğan’ı dayak cezasına çarptırarak sürgüne yolladı. Bu hadiseyle Çandarlı Halil Paşa’nın ordu üzerindeki hakimiyetini kırdı ve ordunun yönetimini tamamen kendi ellerine geçirmiş oldu.

Edirne’ye döndükten sonra İmparator Konstantin’e bir elçi göndererek Orhan için ödediği tahsisatı artık yollamayacağını bildirdi. Ardından, Anadolu Hisarı’nın karşısında Boğazkesen Hisarı’nın yapımını başlattı. Bu, fiili olarak Doğu Roma İmparatorluğu’na savaş açmak demekti.

Bu durum Avrupa devletlerince de fark edilmişti. Ancak Fransız ve İngilizlerin birbiriyle savaşıyor olması, Alman kralının da taht kavgalarıyla uğraşması gibi gerekçeler yüzünden Doğu Roma İmparatorluğu’na Avrupa üzerinden yardım ulaşması neredeyse imkansızdı. Papanın bir takım girişimleri de sonuçsuz kalmıştı.

Tarih 2 Nisan 1453'ü gösterdiğinde, Konstantinopolis surlarının üzerindeki Doğu Roma askerleri karşılarında Sultan Mehmed ve binlerce Osmanlı askerini buldular…

FETİH 1453 OYUNCULARI KİMLERDİR?

Devrim Evin – Sultan Mehmed II

Ibrahim Çelikkol – Ulubatli Hasan

Dilek Serbest – Era

Cengiz Çoskun – Giovanni Giustiniani

Recep Aktuğ – Constantine XI

Raif Hikmet Cam – Akşamseddin

Naci Adigüzel – Granduk Notaras

Sedat Mert – Zaganos pAŞA

Mustafa Atilla Kunt – Sahabettin Paşa

Erden Alkan – Çandarlı Halil Paşa



FİLM NEREDE ÇEKİLDİ?



4 bin metrekare büyüklüğündeki dev bir alanda çekilen film, stüdyo ortamında hayata geçirildi. Rum Sarayı, Taht Odası, Edirne Sarayı gibi iç mekânlar birebir yapılarak film için hazırlandı. Osmanlı döneminde hem sarayda hem de seferde ve savaş alanlarında geçen film için farklı zamanlara ve yerlere ait birçok mekânın aslına uygun olarak tekrar yapılması gerekti. Tam 40 kişilik tasarım ekibinin emek verdiği çalışmalarda, Doğu Roma ve Edirne Sarayları’nın 3 boyutlu tasarımlarından da yararlanıldı. Konvansiyonel ve dijital tekniklerin bir arada kullanıldığı filmin ikinci etabı ise Ataköy’de yer alan TOKİ’ye ait baruthanede çekildi.



25 dönüm arazinin kullanıldığı sette, 14 bin 600 metrekare alan dekorla adeta yeniden inşa edildi. Top döküm atölyesi, pazar alanları, Cenova Limanı ve kilise yapıları dönem mimarisine uygun birebir yapılarak 7 ayda çekime hazır hale getirildi. Dekor atölyeleri 2.700 metrekare alana yayılırken, fırınlar, hurda odaları, soğutma kulesi ve körükler atölyelerde aylar süren çalışma ile tasarlandı. Sanat ekibinin özenle hazırladığı setlerde 15 bin yardımcı oyuncu rol alarak, sahne canlandırmalarında yer aldı.



Filmin bir diğer çekim alanı ise Alibeyköy’deydi. 10 aylık hazırlıklarla gündeme gelen Alibeyköy seti, baraj havzası yakınında bulunuyor. 100.000 metrekare alanda yapılan Alibeyköy çekimlerinde Fatih Sultan Mehmet’in otağı, savaş meydanı, asker çadırları, hastane çadırları bulunuyor. Dönemin İstanbul’unu çevreleyen İstanbul surları, kuleleri, savaş bataryaları ve topların bulunduğu mevkiler, savaş alanları, asker istihkâm ve yemek alanları da yine platoda yer alıyor. Ayrıca Medine şehir sokakları, Vatikan Sarayı Kütüphanesi, İstanbul şehir sokakları ve yer altı savaş tünelleri, Konstantin’in karargâhı ve Guistiniani’nin savaşı yönettiği toplantı odalarının da aynıları geniş arenada tarihe uygun olarak yeniden yapıldı. Geniş şehir manzaraları ve savaş alanı görselleri için ise dijital efektlerden yardım alındı.