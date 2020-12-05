Filiz Taçbaş: İzmir'de çiftçilik yapıyorum

Hürriyet'in haberine göre; Taçbaş, İzmir’de çiftlik satın aldığını ve artık çiftçilik yaptığını dile getirdi.

Usta oyuncu, “Mart ayının başında pandemi yeni yeni başladığında memleketim olan İzmir’e gittim. Orada bir arazi satın aldım. Tarımla uğraşmaya başladım. Kendimi geliştirdim ve çiftçi belgesi de aldım" dedi.