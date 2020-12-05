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HaberlerMagazin Haberleri Filiz Taçbaş: İzmir'de çiftçilik yapıyorum
05.12.2020 - 15:30 |

Filiz Taçbaş: İzmir'de çiftçilik yapıyorum

Oyuncu Filiz Taçbaş önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Muhabirlerle sohbet eden Taçbaş, İzmir'de çiftçiliğe başladığını söyledi.

Filiz Taçbaş: İzmir'de çiftçilik yapıyorum
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Hürriyet'in haberine göre; Taçbaş, İzmir’de çiftlik satın aldığını ve artık çiftçilik yaptığını dile getirdi.

Usta oyuncu, “Mart ayının başında pandemi yeni yeni başladığında memleketim olan İzmir’e gittim. Orada bir arazi satın aldım. Tarımla uğraşmaya başladım. Kendimi geliştirdim ve çiftçi belgesi de aldım" dedi.

Magazin Haberleri Bülteni (5 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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