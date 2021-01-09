Fuat Güner kimdir, hangi okul mezunudur? Fuat Güner, nereli ve kaç yaşında? İşte şarkıları

Bu akşam STAR TV'de İBO Show ile izleyici karşısına çıkacak isimlerden biri de Fuat Güner. Yıllara damga vuran MFÖ grubunun üyesi olan Fuat Güner hakkında meraklı arayış başladı. Peki Fuat Güner kimdir, kaç yaşındadır? İşte Fuat Güner hakkında merak edilenler...

FUAT GÜNER KİMDİR?

1 Nisan 1948'de İstanbul2da doğan Fuat Güner, müzisyen, gitarist, Türk pop-rock müziğinin en önemli gruplarından MFÖ'nün üyesidir. 72 Yaşında olan Fuat Güner, Arnavut kökenlidir. Babası fotoğraf sanatçısı Sami Güner olan Fuat Güner, Saint Joseph Lisesi ve İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (şimdiki Yıldız Teknik Üniversitesi) (İDMMA) İnşaat bölümünü bitirdi. Bir röportajında "Neredeyse bütün çocukluğum topun peşinde geçti. Fenerbahçe genç takımına girdim. Beş sene profesyonel voleybol oynadım. Karayollarında ve özel bir şirkette mühendis olarak da çalıştım. Nitekim 8100 lira maaş alırken birden 125000 liralık bir cingıl yapınca ertesi gün mühendislikten istifa ettim. Çocukluğumda hiç durmazdım, sabahtan akşama kadar koştururdum." dedi.

Müzik kariyeri



Müziğe ilgisi erken yaşlarda başlayan Fuat Güner’in The Beatles grubuna olan hayranlığı müzikal yaşamını oldukça etkilemiştir. 1965 yılında kurulan ve bir dönem solistliğini Barış Manço'nun yaptığı Kaygısızlar grubunun oluşumunda Mazhar Alanson'la beraber yer alan sanatçı, böylelikle uzun yıllar sürecek müzikal bir birlikteliğin ilk adımını atmış oldu. Kaygısızlar grubunda yer alan diğer müzisyenler Ender Arol, Mithat Danışman, Cenap Kıyıkoğlu, Semih Oksay ve Ali Serdar'dır.

Grup, 1969-1971 arasında dört 45'lik yayınladı. Bu dönemde plağa basılan şarkılardan "Son Gece", "Mutsuz Adam", "Özlem" şarkılarını yazdı. Grubun dağılması sonrası 1971'de yine Barış Manço ile çalışarak, bazı eski Kaygısızlar elemanlarıyla birlikte Kurtalan Ekspres adını alacak grubunun ilk kadrosunda ve ilk konserinde yer aldı. Grubun Kıbrıs konserinden sonra Mazhar Alanson ile çalışmak için gruptan ayrıldı.

1973 yılında Mazhar - Fuat adı altında Türküz Türkü Çağırırız albümü yayınlandı. Kaygısızlar grubundan ayrılan ve katılanlarla müzisyenler, İpucu Beşlisi ismini aldılar. 1976 yılında kurulan bu grupta, Fuat Güner ve Mazhar Alanson’un dışında Galip Boransu, Özkan Uğur ve Ayhan Sicimoğlu yer alıyordu. Ancak grup fazla uzun ömürlü olmadı ve ilk albümleri "Heyecanlı / Hop Otur Hop Kalk"'ın ardından, bir yıl Seyyal Taner'in arkasında çalıp dağıldılar.

MFÖ yılları



Fuat Güner, 1970 sonları ve 1980 başlarında Mazhar Alanson ve Özkan Uğur ile birlikte kolektif işlerde yer aldı. Ferhan Şensoy’un Şahları da Vururlar, Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı ve Kukla ve Kuklacı oyunlarının müziklerini yaptı. 1978'de eski grubu Kurtalan Ekspres'e kısa bir süreliğine katıldı ve Barış Manço'nun Yeni Bir Gün albümünde "Çoban Yıldızı" parçasında gitar çaldı. Mazhar ve Özkan ile Seyyal Taner ile Ajda Pekkan'ın arkasında çalıp vokal yaptılar. Buradan kazanılan parayla kendi stüdyosunu kuran Fuat Güner, 1984’te Mazhar Alanson ve Özkan Uğur ile Mazhar-Fuat-Özkan adı altında Ele Güne Karşı Yapayalnız adlı ilk albümlerini yayınladı. Albüm, 26 hafta liste başı oldu. MFÖ, Eurovision Şarkı Yarışması'nda iki kez Türkiye'yi temsil etmiştir. Grup, 1985'te Diday Diday ile 14. , 1988'de Sufi ile 15. olmuştur.

MFÖ'nün birçok bestesinde katkısının bulunması dışında "Olmuyor Olamıyor", "Sevdim Bir Kere", "Bir Ordayım Bir Burada", "İstedim", "Para Gelince Aşka" gibi şarkıları tek başına besteledi. "Ele Güne Karşı", "Nerdeyiz", "Neye Niyet Neye Kısmet", "Uç Oldum" gibi şarkıları da Mazhar Alanson ile besteledi.

Hala MFÖ ile birlikte olup, konserlerine devam etmektedir.

FUAT GÜNER ŞARKILARI

Albümleri

Solo albümleri

Aziz Fuat Güner‎ (1999)

Dinleyene Aşk Olsun (2010)

Katkıda bulunduğu albümler

Dünya Benim (2001) - Demir Demirkan (Aşk Var Ya)

Sihirbaz (2009) - Burcu Güneş (Ateş Ve Suyun Aşkı)

Göğe Selam (2011) - Kurtalan Ekspres (Can Bedenden Çıkmayınca)

Diğer grup çalışmaları

Kaygısızlar

Mazhar-Fuat

Türküz Türkü Çağırırız (1973)

İpucu Beşlisi

Heyecanlı / Hop Otur Hop Kalk (1976)

MFÖ

DEF

Beatles Alaturka (2001)

Film müzikleri

Arkadaşım Şeytan (1988) - Sinema filmi

Robert'in Filmi (1990) - Sinema filmi

Aşk Ölümen Soğuktur (1994) - Sinema filmi

Ölümsüz Karanfiller (1995) - Sinema filmi

Koltuk Sevdası (2001) - TV dizisi

Çekirdek Aile (2002) - TV dizisi

Oyuncu

Arkadaşım Şeytan (1988) - Sinema filmi

Koltuk Sevdası (2001) - TV dizisi

Tehlikeyle Flört (2015) - Sinema filmi