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20.08.2020 - 20:06 |

G.D.O. Karakedi filmi konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu! G.D.O. Karakedi ne zaman, nerede çekildi?

Ünlü oyuncu Şafak Sezerin başrolünde yer aldığı G.D.O. Karakedi filmi bu akşam izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. İstanbul'da çekilen ve 2013 yılında gösterime giren filmle ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. İşte G.D.O. Karakedi filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

G.D.O. Karakedi filmi konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu! G.D.O. Karakedi ne zaman, nerede çekildi?
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G.D.O. Karakedi filmi bu akşam oldukça merak edilen filmler arasında yer alıyor. İşte büyük bir eğleneceye sahne olacak filmle ilgili bilgiler...

G.D.O. KARAKEDİ KONUSU NEDİR?

İstanbul’un eski semtlerinden olan Balat’ta yaşayan ve kendi yağlarıyla kavrulan üç kardeş, taksicilikle hayatını kazanan Gürkan, pilavcılık yapan Orhan ve iflah olmaz biçimde aşık olan Duran… Herkes gibi yaşam mücadelelerini sürdürürken, sıradan dertlerini de çözmeye çalışan bu üç kardeşin hayatı bir gün başlarına gelen bir kazanın yol açtığı, cinayet, mafya, kız kaçırma üç geniyle allak bullak olur.

G.D.O. KARAKEDİ OYUNCULARI

Şafak Sezer
Rolü : Gürkan

Serkan Şengül
Rolü : Orhan

Melisa Aslı Pamuk
Rolü : Elmas

Seda Yıldız
Rolü : Aybars

Bergüzar Korel'den, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkürOyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından SMA hastaları için yardım çağrısında bulunmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, o çağrıya kayıtsız kalmadı. Korel, iki bakan için de bir teşekkür videosu paylaştı.
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