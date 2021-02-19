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• 19 Şubat 2021 - 15:25 • Son Güncelleme:

Ahmet Kural-Sıla Gençoğlu davasında yeni gelişme!

Oyuncu Ahmet Kural’ın eski sevgilisi Sıla Gençoğlu’nu darp ettiği gerekçesiyle yeniden yargılanmasına başlandı. Kural ve Sıla’nın katılmadığı duruşmada dinlenen tanık, "Ahmet Kural’ın ‘Seni öldüreceğim’ diyerek küfür ettiğini, Sıla’nın da ‘Ahmet yapma ne olur’ dediğini duydum. Bu sesler 15-20 dakika devam etti" dedi. Duruşma savcısı, tanık ifadesinin ardından esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

• 19 Şubat 2021 - 15:25 • Son Güncelleme:
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Damla Güler / Milliyet.com.tr
Oyuncu Ahmet Kural’ın eski sevgilisi Sıla Gençoğlu’nu darp ettiği gerekçesiyle yeniden yargılanmasına başlandı. Kural ve Sıla’nın katılmadığı duruşmada dinlenen tanık, "Ahmet Kural’ın ‘Seni öldüreceğim’ diyerek küfür ettiğini, Sıla’nın da ‘Ahmet yapma ne olur’ dediğini duydum. Bu sesler 15-20 dakika devam etti" dedi.

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Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu’nu darp ettiği gerekçesiyle İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yargılama soncunda, 'tehdit', 'hakaret' ve 'yaralama' suçlarından toplam bir yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Tarafların karara itiraz etmesinin ardından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi, kararı bozarak yeniden yargılama yapılmasına hükmetti.

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Daire, 'hakaret' ve 'tehdit' suçları yönünden mevcut delillerin değerlendirilmesinde zorunluluk olduğunu ve olay yerinde keşif yapılması gerektiğini gerekçe gösterdi.

5SENİ ÖLDÜRÜRÜM DİYORDU

"SENİ ÖLDÜRÜRÜM DİYORDU"

Bozama kararının ardından bugün İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya Sıla ve Ahmet Kural’ı avukatları temsil etti. Daha önceki yargılamada dinlenmeyen tanık Ezgi Sude Tala, yeniden yargılamanın ilk duruşmasında dinlendi.

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Olay akşamı arkadaşlarıyla evde oturduklarını söyleyen Tala, "Sabah 4-5 gibiydi. Sesler duymaya başladık. Hakaret ve küfürler duyduk" dedi.

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Hakimin, “Tam olarak ne duydunuz?” diye sorması üzerine tanık, “O..u ve seni öldürürüm diyordu. Sıla Hanım'ın ‘Ahmet yapma ne olur’ dediğini duydum” ifadelerini kullandı.

8İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Tanık ifadesinin ardından esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı Ahmet Kural’ın, 'basit yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

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