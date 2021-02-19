• 19 Şubat 2021 - 15:25 • Son Güncelleme:
Ahmet Kural-Sıla Gençoğlu davasında yeni gelişme!
Oyuncu Ahmet Kural’ın eski sevgilisi Sıla Gençoğlu’nu darp ettiği gerekçesiyle yeniden yargılanmasına başlandı. Kural ve Sıla’nın katılmadığı duruşmada dinlenen tanık, "Ahmet Kural’ın ‘Seni öldüreceğim’ diyerek küfür ettiğini, Sıla’nın da ‘Ahmet yapma ne olur’ dediğini duydum. Bu sesler 15-20 dakika devam etti" dedi. Duruşma savcısı, tanık ifadesinin ardından esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.
• 19 Şubat 2021 - 15:25 • Son Güncelleme:
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Damla Güler / Milliyet.com.tr
Oyuncu Ahmet Kural’ın eski sevgilisi Sıla Gençoğlu’nu darp ettiği gerekçesiyle yeniden yargılanmasına başlandı. Kural ve Sıla’nın katılmadığı duruşmada dinlenen tanık, "Ahmet Kural’ın ‘Seni öldüreceğim’ diyerek küfür ettiğini, Sıla’nın da ‘Ahmet yapma ne olur’ dediğini duydum. Bu sesler 15-20 dakika devam etti" dedi.
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