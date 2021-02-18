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• 18 Şubat 2021 - 09:35 • Son Güncelleme:

Aleyna Tilki: Duyu dışı algılarla ilgili deney yaptım

Cemal Can Seven ile başrol oynadığı 'İşte Bu Benim Masalım' dizisiyle gündemde olan şarkıcı Aleyna Tilki, takipçilerinin sorularını yanıtladı. Tilki, "Ölüm hakkında ne düşünüyorsun" sorusuna verdiği yanıtıyla gündem oldu.

• 18 Şubat 2021 - 09:35 • Son Güncelleme:
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Magazin gündeminden düşmeyen Aleyna Tilki, şarkıcılık kariyerinin yanı sıra 'Survivor 2020' şampiyonu Cemal Can Canseven ile başrolü paylaştığı 'İşte Bu Benim Masalım' dizisiyle de dikkat çekiyor.

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Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Tilki hayranlarının sorularını yanıtladı. Aleyna Tilki bir takipçisinin "Ölüm hakkında ne düşünüyorsun" sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı.

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Tilki şunları söyledi; "Ölüme küçük yaşlardan beri ilgim var. Benim oyun parkım mezarlığın içindeydi, küçükken ki evim morgun karşısındaydı. Ve bir zamanlar anneannemin hastanesi olduğu için hastanede çok bulundum. Otopsi bile izledim. Mezarlıklarda duyu dışı algılarla ilgili deneyler yaptım. Ölümü kabul ediyorum bana ilham veriyor."

4GÖZÜNÜ YÜKSEKLERE DİKTİ

GÖZÜNÜ YÜKSEKLERE DİKTİ

Aleyna Tilki, bir parfüm firmasından kendisine gelen reklam teklifini Megastar Tarkan ve usta sanatçı Ajda Pekkan'dan örnek vererek reddetti.

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20 yaşındaki şarkıcı, "Eğer bir gün Tarkan ya da Ajda Pekkan bir parfüm reklamında oynarsa bu konuyu o zaman düşünebilirim" yanıtını verdi.

6OYUNCULUK BENİ YOLA GETİRDİ

"OYUNCULUK BENİ YOLA GETİRDİ"

Geçtiğimiz günlerde mağaza çıkışı objektiflere yansıyan Tilki, “Oyunculuk beni baya yola getirdi” açıklamasıyla şaşırtmıştı.

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Oyunculuk ve set çalışmasının çok zor olduğunu belirten Aleyna, "O kadar çok setteyiz ki sadece uyumaya zaman buluyorum. Bence oyunculuk ve sette çalışmak dünyanın en ağır işlerinden bir tanesi. Bütün set çalışanlarına saygılar, hörmetler oyunculuk beni baya yola getirdi" dedi.

8HAYIRLI EVLAT ALEYNA

HAYIRLI EVLAT ALEYNA

Türkiye'nin en çok kazanan genç popçularından olan Aleyna Tilki, bir kez daha hayırlı evlat olduğunu gösterdi. 20 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz yıl Kalamış'ta babası Mehmet Tilki'ye çiçekçi dükkanı açmıştı.

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Tilki, annesi Havva Öztel için kolları sıvadı. Anne Öztel, Aleyna Tilki'nin desteğiyle ticarete atıldı. Havva Öztel, spor giyim markası kurup üretime başladı.

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