• 18 Şubat 2021 - 09:35 • Son Güncelleme:
Aleyna Tilki: Duyu dışı algılarla ilgili deney yaptım
Cemal Can Seven ile başrol oynadığı 'İşte Bu Benim Masalım' dizisiyle gündemde olan şarkıcı Aleyna Tilki, takipçilerinin sorularını yanıtladı. Tilki, "Ölüm hakkında ne düşünüyorsun" sorusuna verdiği yanıtıyla gündem oldu.
• 18 Şubat 2021 - 09:35 • Son Güncelleme:
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Magazin gündeminden düşmeyen Aleyna Tilki, şarkıcılık kariyerinin yanı sıra 'Survivor 2020' şampiyonu Cemal Can Canseven ile başrolü paylaştığı 'İşte Bu Benim Masalım' dizisiyle de dikkat çekiyor.
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Tilki şunları söyledi; "Ölüme küçük yaşlardan beri ilgim var. Benim oyun parkım mezarlığın içindeydi, küçükken ki evim morgun karşısındaydı. Ve bir zamanlar anneannemin hastanesi olduğu için hastanede çok bulundum. Otopsi bile izledim. Mezarlıklarda duyu dışı algılarla ilgili deneyler yaptım. Ölümü kabul ediyorum bana ilham veriyor."
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