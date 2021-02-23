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• 23 Şubat 2021 - 13:43 • Son Güncelleme:

Aleyna Tilki'den tepki: Beni desteklemediniz!

26 Şubat’ta tüm dünyada yayınlanacak olan İngilizce şarkısı 'Retrograde'in heyecanını yaşayan 20 yaşındaki popçu Aleyna Tilki'den sitem...

• 23 Şubat 2021 - 13:43 • Son Güncelleme:
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Aleyna Tilki, medyaya kendisine yeterince destek vermediği iddiasıyla sitem etti. 20 yaşındaki popçu, Instagram hesabından paylaştığı mesajla tepkisini dile getirdi.

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"Karşınıza çok küçük yaşta çıktım. Ne kadar çalıştığımı aslında hepiniz biliyorsunuz. Bu sefer küçük yaşıma rağmen yapayalnız Amerika'da uzun zamanlar kalışıma, tüm çocukluğumu işime feda etmeme değdi..."

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"Artık 26 Şubat'ta ülkemi dünyada temsil etmek adına büyük bir adım atıyorum. Attığım tek adım bile her yerde haber olurken bugün, dünyada çıkacak olan şarkımı asla desteklemediniz..."

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"Oysa ki ben size bazen küssem de sizi gerçekten sevdim ve soğuk havada da, zor zamanlarımda da elimden geldiğince her zaman size kalpten vakit ayırdım..."

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"Her işi derin bir saygım olduğu gibi, size de çok saygı duydum. Sizin de beni ne kadar sevdiğinizi, bana ne kadar inandığınızı biliyorum..."

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"Bırakın kalpleri kararmış o insanları dinlemeyi. Bugün beni desteklemek artık sadece kendi kalbinizle karar vereceğiniz bir şey olsun."

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