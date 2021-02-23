• 23 Şubat 2021 - 13:43 • Son Güncelleme:
Aleyna Tilki'den tepki: Beni desteklemediniz!
26 Şubat’ta tüm dünyada yayınlanacak olan İngilizce şarkısı 'Retrograde'in heyecanını yaşayan 20 yaşındaki popçu Aleyna Tilki'den sitem...
• 23 Şubat 2021 - 13:43 • Son Güncelleme:
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Aleyna Tilki, medyaya kendisine yeterince destek vermediği iddiasıyla sitem etti. 20 yaşındaki popçu, Instagram hesabından paylaştığı mesajla tepkisini dile getirdi.
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"Artık 26 Şubat'ta ülkemi dünyada temsil etmek adına büyük bir adım atıyorum. Attığım tek adım bile her yerde haber olurken bugün, dünyada çıkacak olan şarkımı asla desteklemediniz..."
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