Alpay: Zeki Müren, Türk Sanat Müziğini katletti!

"KÖTÜ ÖRNEK OLDU" "Zeki Müren, her şeyi sansürleyen, müthiş güzel şarkıları bile repertuvarına almayan, son derece tutucu eski TRT'nin Türkiye'ye attığı en büyük kazıktır" diyen Alpay, sözlerine "Eski TRT'yi düşünün. Küçücük bir kelime yüzünden, bir nota yüzünden bir şarkıyı yayınlamıyor, hatta pek çok şarkıcıyı yasaklıyordu. Ama iş Zeki Müren'e gelince, kısa eteklikle programa çıkardılar. Başka şarkıcılara da kötü örnek oldu bu ağdalı, abartılı tavrı ve sesiyle kötü etkiledi" diye devam etti.