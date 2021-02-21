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• 21 Şubat 2021 - 14:30 • Son Güncelleme:

Alpay: Zeki Müren, Türk Sanat Müziğini katletti!

Zeki Müren gençlere kötü örnek oluyor” sözleriyle eleştiri yağmuruna tutulan Özdemir Erdoğan'a sanatçı Alpay'dan destek geldi. Müren’in abartılı üslubu ve Türkçe’siyle Türk sanat müziğini katlettiğini söyleyen Alpay, çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

• 21 Şubat 2021 - 14:30 • Son Güncelleme:
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Söz yazarı ve besteci Özdemir Erdoğan, geçtiğimiz ay 1996 yılında hayatını kaybeden Zeki Müren hakkında "İnsanlarımız Zeki Müren'i çocuklarıyla birlikte izledi. Onu izleyen küçük erkek çocukları travmalar yaşadı" demiş ve başta ünlü isimler olmak üzere birçok vatandaş tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

2ÖZDEMİR ERDOĞANA DESTEK

ÖZDEMİR ERDOĞAN'A DESTEK

Sabah gazetesinin haberine göre; Özdemir Erdoğan'a, sanatçı Alpay'dan destek geldi. Alpay da merhum sanatçı için çarpıcı sözler söyledi.

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"On kulağım olsa biriyle Zeki Müren dinlemem" diyen Alpay "Zeki Müren abartılı üslubu ve Türkçe'siyle Türk Sanat Müziği'ni katletmiştir. Ölçüsüz tavırlarıyla Türkiye'de kötü örnek olmuştur" diye ekledi. Alpay, "Müthiş ağdalı bir üslupla söyledi şarkılarını Zeki Müren. Bana hiçbir duygu vermez çünkü duygusuz söyler, rol yapar. Türkçe de 'Reca ederim' diye bir şey var mıdır. 'Rica ederim' dersin. Türkçe'yi çok iyi konuştuğu söylenen Zeki Müren bilakis Türkçe'yi de, Türk sanat müziğini de abartılı bir üslup kullanarak bozmuştur" dedi.

4KÖTÜ ÖRNEK OLDU

"KÖTÜ ÖRNEK OLDU"

"Zeki Müren, her şeyi sansürleyen, müthiş güzel şarkıları bile repertuvarına almayan, son derece tutucu eski TRT'nin Türkiye'ye attığı en büyük kazıktır" diyen Alpay, sözlerine "Eski TRT'yi düşünün. Küçücük bir kelime yüzünden, bir nota yüzünden bir şarkıyı yayınlamıyor, hatta pek çok şarkıcıyı yasaklıyordu. Ama iş Zeki Müren'e gelince, kısa eteklikle programa çıkardılar. Başka şarkıcılara da kötü örnek oldu bu ağdalı, abartılı tavrı ve sesiyle kötü etkiledi" diye devam etti.

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Usta isim, "Zeki Müren kendi kendini 'Sanat Güneşi' ilan etmiştir" dedi ve "Gazinocular kralı Fahrettin Aslan ve TRT onu bugünlere getirmiştir. Gazinodaki programlarına herkes 'Acaba bugün ne giyecek, ne hokkabazlık yapacak' merakıyla giderdi. Etekler, dizinden başlayan apartman topuk ayakkabılar" dedi.

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" Bir de Zeki Müren kendi tanıtım metinlerini kendi yazardı. Bir gün Maksim Gazinosu afişine yine kendisi 'Sanat Güneşi Zeki Müren' yazdırdı. Ve adı öyle kaldı. Yani kendi kendini 'Sanat Güneşi' ilan etti. Bana sorarsanız Türkiye'de TSM'nin Sanat Güneşi Mustafa Sağyaşardır. Müthiş bir ses tevazu sahibi bir insandır. Zeki Müren'inki ise hokkabazlıktır."

7OTELDEN KOVDULAR

"OTELDEN KOVDULAR"

Alpay, Zeki Müren'le ilgili bir anısını da şu sözlerle anlattı: "Ankara'da köşk gazinosu vardı. Orada assolist olarak sahne yapıyordu. Beni programına almak istemiş. 'Ben alaturka gazinolarda çıkmıyorum, Batı müziği şarkıcısıyım' dedim ve çıkmadım. Sonra karşı gazinoda sahne yaptım. Matinem onunkinden erken doldu ve burada bana düşmanlık beslemeye başladı"

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"Mesela Muzaffer Akgün çok alkış alıyor diye o dönemler onu programından kovdurmuştu. Neyse bir gün ben Uludağ'da bir otelde program yapıyorum. Üç erkek arkadaşıyla programıma geldiler. Ben şarkı söylüyorum. Bunlar öyle çok gürültü yapıyorlar ki... Sonra yanındaki erkeklerle uygunsuz bazı hareketlerde bulundular ve mekandan kovuldular. İki kişinin Zeki Müren'in koluna girip kapı dışarı ettiklerini hatırlıyorum. Yani her yönüyle kötü bir örnekti Zeki Müren..."

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