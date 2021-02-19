• 19 Şubat 2021 - 09:52 • Son Güncelleme:
Ayrılık Kanye West’e yaramadı
Bir süredir Kim Kardashian'la boşanma aşamasında olduğu konuşulan Kanye West'in anksiyete bozukluğu yaşadığı öne sürüldü. Çifte yakın bir kaynak, "Kim’le birlikte neleri kaybettiğini biliyor" ifadesini kullandı.
• 19 Şubat 2021 - 09:52 • Son Güncelleme:
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Kim Kardashian ile boşanma aşamasında olduğu konuşulan rap şarkıcısı Kanye West cephesinden yeni bir iddia var. Zor günler geçirdiği söylenen 42 yaşındaki şarkıcının durumunun iyi olmadığı öne sürüldü.
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