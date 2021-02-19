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• 19 Şubat 2021 - 09:52 • Son Güncelleme:

Ayrılık Kanye West’e yaramadı

Bir süredir Kim Kardashian'la boşanma aşamasında olduğu konuşulan Kanye West'in anksiyete bozukluğu yaşadığı öne sürüldü. Çifte yakın bir kaynak, "Kim’le birlikte neleri kaybettiğini biliyor" ifadesini kullandı.

• 19 Şubat 2021 - 09:52 • Son Güncelleme:
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Kim Kardashian ile boşanma aşamasında olduğu konuşulan rap şarkıcısı Kanye West cephesinden yeni bir iddia var. Zor günler geçirdiği söylenen 42 yaşındaki şarkıcının durumunun iyi olmadığı öne sürüldü.

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People dergisine konuşan bir kaynak, "O, anksiyete (kaygı) bozukluğu içinde ve çok üzgün. Evliliğinin bittiğini ve artık yapılabilecek bir şey olmadığını biliyor. Kim’le birlikte neleri kaybettiğini de biliyor" ifadesini kullandı.

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Geçen ay, Amerikan basınında, West ile 40 yaşındaki reality show yıldızı Kardashian’ın evliliğinin fiilen sona erdiği ve Kardashian’ın boşanma davası açtığı haberleri çıktı. Ayrı evlerde yaşayan Kardashian ile West’in birbirleriyle hiç irtibat kurmadıkları da iddialar arasında.

4BOŞANMA ANLAŞMASI

BOŞANMA ANLAŞMASI!

Geçtiğimiz günlerde Kim Kardashian’ın hem kendisi hem de eşi Kanye West için adil olan bir boşanma anlaşması hazırlamak için mali danışmanlarla konuştuğu öne sürülmüştü.

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Kim Kardashian'ın 2.2 milyar dolarlık servetin paylaşımında tüm ailesi için adil olacak bir çözüm bulmak üzere mali müşavirlerle görüştüğü belirtilmişti.

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Us Weekly’ye konuşan bir kaynak, "Kim, Kanye'nin tüm finans kaynaklarını ve mülklerini bölünmeye hazır hale getirdi. Bu herkes için çok adil bir anlaşma. Kim, resmi olarak davayı açtığı zaman her şey hazır durumda olacak” demişti.

7DÖRT ÇOCUKLARI VAR

DÖRT ÇOCUKLARI VAR

Kim Kardashian ile Kanye West, 2014 yılında evlendi. Çiftin, ikisi biyolojik, ikisi taşıyıcı anne yöntemiyle sahip oldukları dört tane çocukları bulunuyor.

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Bu, Kim Kardashian'ın üçüncü evliliği. Kardashian, 2000 ile 2004 arasında Damon Thomas ile evliydi. 2011'de evlendiği Kris Humphries ile sadece 72 gün evli kaldı. Resmi olarak boşanmaları ise 2013'te oldu. Kanye West ise şu ana kadarki tek evliliğini Kim Kardashian ile yaptı.

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FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA / SPLASH NEWS / INSTAGRAM

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