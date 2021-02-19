Ayrılık Kanye West’e yaramadı

Bu, Kim Kardashian'ın üçüncü evliliği. Kardashian, 2000 ile 2004 arasında Damon Thomas ile evliydi. 2011'de evlendiği Kris Humphries ile sadece 72 gün evli kaldı. Resmi olarak boşanmaları ise 2013'te oldu. Kanye West ise şu ana kadarki tek evliliğini Kim Kardashian ile yaptı.