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• 23 Şubat 2021 - 12:10 • Son Güncelleme:

Burcu Kıratlı'nın gelinliği çok beğenildi

Dokuz ay evli kaldıktan sonra boşandığı şarkıcı Sinan Akçıl ile dün akşam ikinci kez nikah masasına oturan oyuncu Burcu Kıratlı, tercih ettiği gelinlikle sevenlerinden tam not aldı. İlk nikah töreninde dekolteli mini bir gelinlik tercih eden ve seçimi beğenilmeyen Kıratlı, dün giydiği gelinlikle sosyal medyada gündem oldu.

• 23 Şubat 2021 - 12:10 • Son Güncelleme:
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Aralık 2018'de Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da dünyaevine giren Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti, evliliklerinin dokuzuncu ayında anlaşmalı olarak boşanmıştı. Boşandıktan sonra ilişkilerine bir şans daha tanımaya karar veren çift aynı eve taşınmıştı.

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Bir dargın bir barışık süren ilişki, dün ikinci kez nikâh masasına taşındı. Ünlü isimlerin de katıldığı nikah töreninde en çok konuşulan konularda biri de oyuncu Burcu Kıratlı'nın gelinliği oldu.

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Amsterdam'da kıydıkları nikahta özel tasarım mini bir gelinlik giyen Burcu Kıratlı bu kez Hakan Akkaya imzalı bir gelinlik tercih etti.

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Balık model bir gelinlik tercih eden Kıratlı'nın dünkü hali takipçilerinden de tam not aldı. Kıratlı'nın gelinliği için "Bu sefer gelinliğe benzer bir şey giymiş" ve "Gayet hoş olmuşsun" gibi yorumlar yapıldı.

5İLK GELİNLİK TERCİHİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

İLK GELİNLİK TERCİHİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Sinan Akçıl, ilk nikah töreninde Zeynep Bozkaya imzalı dekolteli mini bir gelinlik tercih eden Burcu Kıratlı'yı ilk gördüğünde verdiği "Sevgilim giyinmeyi unutmuşsun" tepkisiyle günlerce konuşulmuştu.

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Kıratlı ise gelinliği hakkındaki eleştirilere "Gelinliğim için açıklama yapma gereği duymuyorum çünkü çok severek giydim" demişti.

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