• 23 Şubat 2021 - 12:10 • Son Güncelleme:
Burcu Kıratlı'nın gelinliği çok beğenildi
Dokuz ay evli kaldıktan sonra boşandığı şarkıcı Sinan Akçıl ile dün akşam ikinci kez nikah masasına oturan oyuncu Burcu Kıratlı, tercih ettiği gelinlikle sevenlerinden tam not aldı. İlk nikah töreninde dekolteli mini bir gelinlik tercih eden ve seçimi beğenilmeyen Kıratlı, dün giydiği gelinlikle sosyal medyada gündem oldu.
• 23 Şubat 2021 - 12:10 • Son Güncelleme:
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Aralık 2018'de Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da dünyaevine giren Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı çifti, evliliklerinin dokuzuncu ayında anlaşmalı olarak boşanmıştı. Boşandıktan sonra ilişkilerine bir şans daha tanımaya karar veren çift aynı eve taşınmıştı.
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Amsterdam'da kıydıkları nikahta özel tasarım mini bir gelinlik giyen Burcu Kıratlı bu kez Hakan Akkaya imzalı bir gelinlik tercih etti.
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