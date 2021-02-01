MESUT YILMAZ
• 01 Şubat 2021 - 07:44 • Son Güncelleme:
Cem Yılmaz'dan şaşırtan Serenay Sarıkaya açıklaması!
Serenay Sarıkaya, yaklaşık 10 ay aşk yaşadığı sevgilisi Cem Yılmaz'ın son paylaşımını beğenince olay olmuş, kafaları karıştırmıştı. Etiler'de görüntülenen Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya'nın kafa karıştıran hamlesine yanıt verdi.
MESUT YILMAZ
• 01 Şubat 2021 - 07:44 • Son Güncelleme:
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Cem Yılmaz önceki gün Etiler’de objektiflere yansıdı. Bir klinikten çıkan komedyen, fizik tedavi gördüğünü söyledi.
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