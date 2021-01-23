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MESUT YILMAZ
• 23 Ocak 2021 - 11:08 • Son Güncelleme:

Cem Yılmaz'ı şaşırtan Ozan Güven sorusu!

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla geçtiğimiz gün hakim karşısına çıkan Ozan Güven, 'aylık gelir' açıklamasıyla gündemden düşmüyor. Komedyen Cem Yılmaz, birçok projede birlikte rol aldığı ünlü oyuncuyla ilgili soruyu bakın nasıl tepki verdi.

MESUT YILMAZ
• 23 Ocak 2021 - 11:08 • Son Güncelleme:
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Önceki akşam Etiler’de bir stüdyo çıkışı görüntülenen Cem Yılmaz, rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Ünlü komedyene, Ozan Güven'in geçtiğimiz gün mahkemede “Aylık 5 bin TL gelirim var” şeklindeki beyanı hatırlatıldı.

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Hakim karşısına çıkan Ozan Güven, oyunculuk yaptığını ve aylık 5 bin TL geliri olduğunu söyledi. Deniz Bulutsuz ise eğitim danışmanı olduğunu ve aylık 20 bin TL geliri olduğunu belirtti.

3OZAN GÜVENE AYLIK 5 BİN TL Mİ VERİYORDUNUZ

"OZAN GÜVEN'E AYLIK 5 BİN TL Mİ VERİYORDUNUZ?"

“Siz Ozan Bey'e aylık 5 bin TL mi veriyordunuz?” sorusuna bir hayli şaşıran Cem Yılmaz, hızlı adımlarla aracına binerek oradan ayrıldı. 

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Yakın arkadaş olan Ozan Güven ve Cem Yılmaz, son olarak 2018 yapımı 'Arif V 216' filminde birlikte kamera karşısına geçmişti.

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Öte yandan 47 yaşındaki Cem Yılmaz'ın biraz kilo aldığı gözlerden kaçmadı.

6DİŞ HEKİMİNİ BODRUMDAN GETİRTTİ

DİŞ HEKİMİNİ BODRUM'DAN GETİRTTİ

Cem Yılmaz, önceki gün Nişantaşı'ndaki özel bir klinikteydi. Dişlerini yaptıran komedyen, sabah erken saatlerde girdiği Nişantaşı'ndaki klinikte üç saatten fazla vakit geçirdi.

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Ünlü oyuncunun, yeni yaptırdığı dişleri için koronavirüs pandemisi nedeniyle iki aydır Bodrum'da kalan diş hekimini özel ricasıyla İstanbul'a çağırıp, tedavisini yaptırdığı iddia edildi.

8SERENAY GİTTİ, KÜSLÜK BİTTİ

SERENAY GİTTİ, KÜSLÜK BİTTİ!

Geçtiğimiz aylarda Serenay Sarıkaya’yla ayrılan Cem Yılmaz, eski sevgilisi yüzünden arasının açıldığı iddia edilen yapımcı Muzaffer Yıldırım’la küslüğünü bitirdi.

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Muzaffer Yıldırım ile Cem Yılmaz, ünlü komedyenin Levent’teki ofisinde bir araya geldi. Eski dostlar, beş saate yakın hasret giderdi. Yıldırım, "Cem Yılmaz’la küslük bitti mi?" sorusunu, "Biz hiçbir zaman Cem Yılmaz’la küs değildik” şeklinde cevapladı.

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