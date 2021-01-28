• 28 Ocak 2021 - 08:02 • Son Güncelleme:
Defne Samyeli sessizliğini bozdu: Beni küçük düşürmek için yaptı
Sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli, 2 yıldır kira borcunu ödemediği iddiasıyla kendisini icraya vererek haciz işlemleri başlatan ev sahibi Yusuf Araz hakkında sert konuştu.
• 28 Ocak 2021 - 08:02 • Son Güncelleme:
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Hürriyet’in haberine göre; İş insanı Yusuf Araz, 2 yıldır kira borcunu ödemediği iddiasıyla oyuncu ve sunucu Samyeli’ni icraya verip haciz işlemleri başlattı. Araz’ın borcuna karşılık eşyaların bir kısmı haczedilen Samyeli, sessizliğini bozdu.
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"İSTEDİĞİM EVİ YAPTIRIRIM İSTEDİĞİMİ YAPTIRMAM"
Ev sahibinin tadilat sözünü yerine getirmediğini iddia eden Defne Samyeli, “8 yıldır oturduğumuz Pasifik Konakları’ndaki ev, altyapı olarak çok sıkıntılı bir zeminde. Devamlı su basan bir bölgede, evin yapısında da ciddi izolasyon problemi var. Zaman içinde evle ilgili problemlerin çözüleceğine dair ev sahibinin sözlerine güvendim.
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Zira sitede başka evleri de var ve onların alt katını kırdırıp yeni baştan yaptırdı. Geçen yıl bir telefon konuşmasında son derece çirkin bir üslupla ‘İstediğim evimi yaptırırım istediğimi yaptırmam, seni de basında rezil ederim” deyip de işi mahkemeye taşıyınca ben de adalet sistemi karar versin istedim" dedi.
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"MAHKEME BENİ HAKSIZ BULURSA ÖDERİM"
Yapılan haciz işleminin etik dışı olduğunu belirten Samyeli, “Sırf beni küçük düşürmek amaçlı. Bu haberlerle küçük düşmem. Eğer mahkeme benim ödeme yapmam konusunda bir karar verirse bu karara göre ödememi elbette yapacağım. Ama kanuni uyanıklıklarla ailemin yaşadığımız çatı altında rahatsız edilmesine göz yummam. Buna alet olanlarla birlikte ev sahibi Yusuf Araz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağım.” dedi.
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