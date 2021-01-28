Defne Samyeli sessizliğini bozdu: Beni küçük düşürmek için yaptı

"TEHDİT EDİLİYORUZ" Yusuf Araz’ın avukatı Iyaz Çimen, yapılan haciz işleminin kanunlara uygun olduğunu; “İki yıl boyunca kira alacağımızı tahsil edememekle kalmayıp tacizci, şovcu ve suçlu gibi ithamlara maruz kalarak suç duyurusu ile tehdit edilmekteyiz. Açık ve bariz bir şekilde kanuni hakkını kullanan bir kimseyi, onun vekilini ve görevini yapan bir memuru; iftira ve hakaret suçlarını işlemek suretiyle toplum önünde itibarsızlaştıran hiçbir açıklamayı kabul etmiyoruz" sözleriyle dile getirdi.