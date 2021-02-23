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• 23 Şubat 2021 - 14:37 • Son Güncelleme:

Demet Akalın, Beyonce’nin takımını giydi

Üzerinde sürekli dünyaca ünlü markaların kıyafetlerini gördüğümüz şarkıcı Demet Akalın, şimdi de Beyonce'nin takımını giydi. Akalın'ın tercih ettiği eşofman takımının fiyatı dudak uçuklattı.

• 23 Şubat 2021 - 14:37 • Son Güncelleme:
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Amerikalı şarkıcı Beyonce’nin tasarladığı koleksiyona ait bir takımı Demet Akalın da giydi. 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programına takımıyla çıkan Akalın'ın, Beyonce'nin aksine dekoltesini sakladığı görüldü.

23 BİN 147 TL

3 BİN 147 TL!

Demet Akalın'ın tercih ettiği eşofmanın fiyatı ise merak konusu oldu. Akalın'ın eşofman altı 1.249 TL, eşofman üstü 1.169 TL, üzerine giydiği body ise 729 TL.

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Giyim tarzı ve marka tutkusu ile konuşulan şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz aylarda yaklaşık 5 bin TL'lik Beyonce kombiniyle görüntülenmişti.

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Demet Akalın'ın üzerindeki bu ürünlerin fiyatları şöyle:Eşofman üstü: Bin 200 TLEşofman Altı bin TLÇanta: 830 TLAyakkabı: Bin 550 TL

5HADİSE DE GİYDİ

HADİSE DE GİYDİ

Beyonce'nin özel koleksiyonunu tercih eden bir diğer ünlü de Hadise. Ünlü şarkıcı, koleksiyona ait uçuk yeşil bir takımı giymişti.

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Hadise koleksiyondaki 1.549 TL’lik ceketle bu pozu vermişti.Sosyal medya medya kullanıcılarının çoğu, takımın Hadise’ye daha fazla yakıştığını belirtti.

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