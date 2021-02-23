• 23 Şubat 2021 - 14:37 • Son Güncelleme:
Demet Akalın, Beyonce’nin takımını giydi
Üzerinde sürekli dünyaca ünlü markaların kıyafetlerini gördüğümüz şarkıcı Demet Akalın, şimdi de Beyonce'nin takımını giydi. Akalın'ın tercih ettiği eşofman takımının fiyatı dudak uçuklattı.
• 23 Şubat 2021 - 14:37 • Son Güncelleme:
1
Amerikalı şarkıcı Beyonce’nin tasarladığı koleksiyona ait bir takımı Demet Akalın da giydi. 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programına takımıyla çıkan Akalın'ın, Beyonce'nin aksine dekoltesini sakladığı görüldü.
5
6