• 13 Şubat 2021 - 09:41 • Son Güncelleme:
Demet Akalın koronavirüse yakalandı
Birkaç gün önce hayat arkadaşı Okan Kurt'un koronavirüse yakalandığı ortaya çıkan Demet Akalın, son yapılan testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.
• 13 Şubat 2021 - 09:41 • Son Güncelleme:
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Okan Kurt koronavirüse yakalanmıştı. Testi pozitif çıkan 39 yaşındaki iş insanı ile birlikte eski eşi Demet Akalın da (48) evinde karantina sürecine girdi.
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DEMET AKALIN DA KORONAVİRÜSE YAKALANDI
Ancak bugün bir kötü haber de Demet Akalın'dan geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran ünlü şarkıcı, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
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Bir çocuk annesi Demet Akalın, paylaşımında, "Dünkü Covid testim pozitif çıktı. İyiyim, hafif atlatıyorum galiba" ifadelerini kullandı.
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