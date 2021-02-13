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• 13 Şubat 2021 - 09:41 • Son Güncelleme:

Demet Akalın koronavirüse yakalandı

Birkaç gün önce hayat arkadaşı Okan Kurt'un koronavirüse yakalandığı ortaya çıkan Demet Akalın, son yapılan testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.

• 13 Şubat 2021 - 09:41 • Son Güncelleme:
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Okan Kurt koronavirüse yakalanmıştı. Testi pozitif çıkan 39 yaşındaki iş insanı ile birlikte eski eşi Demet Akalın da (48) evinde karantina sürecine girdi.

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Alişan, birlikte sundukları "Demet ve Alişan’la Sabah Sabah" adlı sabah programına katılamayan partnerinin sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

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Kendi test sonucunun negatif olduğunu dile getiren ünlü şarkıcı, "Okan’ın testi pozitif. Durumu iyi, izole vaziyette. Demet de eşi olarak karantinada. Testini yaptırdı, şükür negatif. Beş gün izole olacak, pazartesi gününden itibaren bizimle" ifadelerini kullanmıştı.

4DEMET AKALIN DA KORONAVİRÜSE YAKALANDI

DEMET AKALIN DA KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Ancak bugün bir kötü haber de Demet Akalın'dan geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran ünlü şarkıcı, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

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Bir çocuk annesi Demet Akalın, paylaşımında, "Dünkü Covid testim pozitif çıktı. İyiyim, hafif atlatıyorum galiba" ifadelerini kullandı.

6HERKESİN ÇOLUĞU ÇOCUĞU VAR

"HERKESİN ÇOLUĞU ÇOCUĞU VAR"

Öte yandan Demet Akalın, eski eşinin koronavirüse yakalanmasına duyarsızlığın neden olduğunu belirterek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepkisini göstermişti.

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"Covid 19 testiniz pozitif çıkınca 'merhaba' dediğiniz insana bile haber verin. Ayıptır, günahtır! Herkesin çoluğu çocuğu var! İnsanlık... Ah ah."

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