Demet Akalın koronavirüse yakalandı

Kendi test sonucunun negatif olduğunu dile getiren ünlü şarkıcı, "Okan’ın testi pozitif. Durumu iyi, izole vaziyette. Demet de eşi olarak karantinada. Testini yaptırdı, şükür negatif. Beş gün izole olacak, pazartesi gününden itibaren bizimle" ifadelerini kullanmıştı.