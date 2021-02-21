Demet Akalın'dan Serenay Sarıkaya'ya yorum

"KİM ÇEKİYOR BUNLARI?" Demet Akalın, güzel oyuncunun hayranlarının övgüler yağdırdığı fotoğraflarına ilginç bir yorum yaptı. Şarkıcı, "Kim çekiyor bunları? İnanılmaz ışık vardır orada telefonu değiştir baby" dedi.