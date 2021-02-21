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• 21 Şubat 2021 - 17:51 • Son Güncelleme:

Demet Akalın'dan Serenay Sarıkaya'ya yorum

Maldivler'de tatil yapan Serenay Sarıkaya, keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Son olarak kırmızı mayosuyla verdiği pozları yayınlayan güzel oyuncuya beğeni yağarken; Demet Akalın'ın yaptığı yorumla gündem oldu.

• 21 Şubat 2021 - 17:51 • Son Güncelleme:
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Başrolünde yer aldığı 'Bergen' filminin çekimlerinin ertelenen Serenay Sarıkaya, ülkemizde son dönemde soğuk ve kar yağışı etkili olurken, Güney Asya ülkesi Maldivler'de güzel havanın tadını doyasıya çıkarıyor.

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Son olarak 'Alice Müzikali' ile seyirci karşısına çıkan 29 yaşındaki oyuncu, kırmızı mayosu ve şemsiyeyle çekildiği fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.

3DEMET AKALINDAN YORUM

DEMET AKALIN'DAN YORUM

Sarıkaya, Instagram hesabından yayınladığı tatil pozları ile kısa sürede 300 binden fazla beğeni ve övgü dolu yorumlar aldı. Ancak Demet Akalın yaptığı yorumla sosyal medyayı salladı.

4KİM ÇEKİYOR BUNLARI

"KİM ÇEKİYOR BUNLARI?"

Demet Akalın, güzel oyuncunun hayranlarının övgüler yağdırdığı fotoğraflarına ilginç bir yorum yaptı. Şarkıcı, "Kim çekiyor bunları? İnanılmaz ışık vardır orada telefonu değiştir baby" dedi.

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30 yaşındaki Sarıkaya'nın bu fotoğraflarını birlikte tatil yaptığı annesi Ümran Seyhan'ın çektiği iddia edildi.

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Pandemi döneminde takipçilerini kıskandıran Serenay'ın, Maldivler'de konakladığı otelin gecelik oda fiyatının minimum 30 bin TL'den başladığı iddia edildi.

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Güzel oyuncunun leopar desenli bikinisi ve kombinindeki aksesuar detayları dikkatlerden kaçmamıştı.

8ACILARA YÜRÜYOR KORKMUYORUM

"ACILARA YÜRÜYOR KORKMUYORUM"

Sosyal medya hesabından "Acılara yürüyor korkmuyorum" notuyla fotoğraf paylaşan genç yıldız, takipçilerinden 447 bin beğeni almıştı.

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