• 21 Şubat 2021 - 17:51 • Son Güncelleme:
Demet Akalın'dan Serenay Sarıkaya'ya yorum
Maldivler'de tatil yapan Serenay Sarıkaya, keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Son olarak kırmızı mayosuyla verdiği pozları yayınlayan güzel oyuncuya beğeni yağarken; Demet Akalın'ın yaptığı yorumla gündem oldu.
• 21 Şubat 2021 - 17:51 • Son Güncelleme:
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Başrolünde yer aldığı 'Bergen' filminin çekimlerinin ertelenen Serenay Sarıkaya, ülkemizde son dönemde soğuk ve kar yağışı etkili olurken, Güney Asya ülkesi Maldivler'de güzel havanın tadını doyasıya çıkarıyor.
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DEMET AKALIN'DAN YORUM
Sarıkaya, Instagram hesabından yayınladığı tatil pozları ile kısa sürede 300 binden fazla beğeni ve övgü dolu yorumlar aldı. Ancak Demet Akalın yaptığı yorumla sosyal medyayı salladı.
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