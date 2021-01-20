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• 20 Ocak 2021 - 08:25 • Son Güncelleme:

Eda Ece oturduğu daireyi satın aldı

Etiler’den Ulus’a taşınarak sosyeteye komşu olan güzel oyuncu Eda Ece, kiraladığı evi çok beğenince satın almak için kolları sıvadı.

• 20 Ocak 2021 - 08:25 • Son Güncelleme:
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Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; oyuncu Eda Ece, geçtiğimiz ay Etiler’den Ulus’a taşınmıştı.

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Alan Hakko, Mustafa Sandal, Osman Çarmıklı, Yasemin Aloğlu gibi ünlü isimlerin oturduğu siteyi çok beğenen Ece, oturduğu evi satın almış.

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Oynadığı diziyle hem Türkiye’de hem dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Eda Ece, kazandığı parayla iyi bir yatırım yapmak istediğinden bu kararı almış. Aylık 40 bin TL kira ödemek yerine evi satın alan güzel oyuncu, birikimlerini böyle değerlendiriyor.

4AYRILIK KISA SÜRMÜŞTÜ

AYRILIK KISA SÜRMÜŞTÜ

Öte yandan Eda Ece, Ulus'ta kasım ayında yeniden barıştığı Anadolu Efesli basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer’le birlikte oturuyor.

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İki yıldır birlikte olan çift, mart ayındaki karantina sürecini birlikte geçirmiş, sonrasında beraber yaz tatiline çıkmıştı. Ancak ne olduysa oldu, ikili tatilden sonra ayrıldıklarını açıkladı. Fakat ikili, ayrılığa sadece bir ay dayanabildi.

6OBJEKTİFLERİ FARK EDİNCE ARACINA BİNMİŞTİ

OBJEKTİFLERİ FARK EDİNCE ARACINA BİNMİŞTİ

Ünlü çift, geçtiğimiz aylarda da Ulus'ta görüntülenmişti. Sevgilisi ile spor yapan Eda Ece, objektifleri fark edince adımlarını hızlandırıp aracına binmişti.

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