Eda Ece oturduğu daireyi satın aldı

Oynadığı diziyle hem Türkiye’de hem dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Eda Ece, kazandığı parayla iyi bir yatırım yapmak istediğinden bu kararı almış. Aylık 40 bin TL kira ödemek yerine evi satın alan güzel oyuncu, birikimlerini böyle değerlendiriyor.