• 26 Ocak 2021 - 08:17 • Son Güncelleme:
Emre Aşık ile Yağmur Aşık mahkemede! Boşanma davasına sevgilisiyle geldi
Eski futbolcu Emre Aşık ile 8 yıllık eşi Yağmur Aşık’ın boşanma davası dün görüldü. Yağmur Aşık, duruşmaya sevgilisiyle katıldı. Emre Aşık, “Yağmur Hanım daha boşanmadan başka biriyle aynı evde yaşamaktadır. Artık ona nafaka ödemek istemiyorum” dedi.
• 26 Ocak 2021 - 08:17 • Son Güncelleme:
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Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; olaylı ayrılık süreciyle sık sık gündeme gelen Emre Aşık ile Yağmur Aşık’ın çekişmeli boşanma davası dün İstanbul Aile Mahkemesi’nde görüldü.
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Aşık, konuyla ilgili; “Evlenmek istediğini, dört çocuk daha doğuracağını söylemektedir. Hatta kendisine alınan tektaşı da göstermektedir. Benim de aile yakınlarım, arkadaş çevrem vardır. Bu yaşananlar beni maddi ve manevi olarak sıkıntıya sokmaktadır. Kendisi bir an önce bu davanın bitmesini ve evlenmek istediğini belirtmiştir. Şimdi ise davayı uzatmaya çalışmaktadır. Ne yapmaya çalıştığını anlamak mümkün değildir. ‘Ne koparabilirsem kârdır’ anlayışındadır. Ben bugün karar çıkacak diye duruşmaya katılmıştım. Artık nafaka ödemek istemiyorum. Zira maddi olarak durumum kötüdür. Yağmur Aşık, daha boşanmadan başka biriyle aynı evde yaşamaktadır" dedi.
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ÇOCUKLARI HACİZLE ALMIŞTI
Emre Aşık, üç çocuğunun annesi Yağmur Aşık’a kendisini dolandırdığını, para sakladığını ve başka erkeklerle gezdiğini iddia ederek çekişmeli boşanma davası açmıştı. Mahkeme önce çocukların geçici velayetini Yağmur Aşık’a vermiş ve aylık 10 bin lira nafaka ödenmesini hükmetmişti.
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