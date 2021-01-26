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• 26 Ocak 2021 - 10:23 • Son Güncelleme:

'Farah Zeynep Abdullah'a namaz tavsiyesi'

Son dönemde TRT 1 dizisi 'Masumlar Apartmanı' ile adından sıkça söz ettiren oyuncu Farah Zeynep Abdullah, geçtiğimiz gün erken saatlerde attığı tweet ile sosyal medyada gündem oldu.

• 26 Ocak 2021 - 10:23 • Son Güncelleme:
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Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu'nun "Farah Zeynep'e Namaz Tavsiyesi" başlıklı yazısı şöyle:
"Yıldız Tilbe, Aleyna Tilki ve İrem Derici’den sonra Twitter’da eğlenenler arasına ‘Masumlar Apartmanı’nın yıldızı Farah Zeynep Abdullah da katıldı. Belli ki oyuncu yazarken eğleniyor, gelen yorumlar onu daha bir gaza getiriyor, o da her seferinde çıtayı yükseltiyor!

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Oyuncu, pazar sabahı 07.45’te şöyle bir tweet attı: Günaydın 6 buçukta kalktım şoktayım bu kadar erken kalkınca napılır?

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127 bin takipçisinden o saatte ayakta olanlar ilginç tavsiyelerde bulundu genç yıldıza. Oyuncu gibi işin eğlencesinde olanlar da vardı aralarında, ciddi önerilerde bulunanlar da.

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Takipçilerinin en çok önerdiği 'Sabah namazı kıl'dı, ikinci sırada da 'Tekrar yat, uyu' vardı. İşte oyuncuya sevenlerinin o saatte yapılacaklara dair tavsiyelerden birkaçı...

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"Yoga."
"Kahvaltı."
"Tekrar uyumalı çünkü bugün pazar."

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"Kitap okunur."
"Erkenci tayfa kulübümüze hoş geldin.”
"Yalnız tweet’i atana kadar bir saat 15 dakika geçmiş, o arada düşünmek için fazla uzun değil mi?"

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"Biz genelde, hatta her gün 06.30’da kalkıp, işe gidiyoruz Türk halkı olarak."
"Namaz kılabilirdin, dua edebilirdin, ama ben şimdi gördüm, geç oldu yani.”
"Hindistan cevizli kahve içebilirsin çok güzel oluyor.”

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"Temizlik, malum alışmak zorundasınız yeni evinize.”
"Yürüyüş yapılabilir, ama sokağa çıkmak yasak.”

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