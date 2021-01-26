'Farah Zeynep Abdullah'a namaz tavsiyesi'

Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu'nun "Farah Zeynep'e Namaz Tavsiyesi" başlıklı yazısı şöyle:

"Yıldız Tilbe, Aleyna Tilki ve İrem Derici’den sonra Twitter’da eğlenenler arasına ‘Masumlar Apartmanı’nın yıldızı Farah Zeynep Abdullah da katıldı. Belli ki oyuncu yazarken eğleniyor, gelen yorumlar onu daha bir gaza getiriyor, o da her seferinde çıtayı yükseltiyor!