• 26 Ocak 2021 - 10:23 • Son Güncelleme:
'Farah Zeynep Abdullah'a namaz tavsiyesi'
Son dönemde TRT 1 dizisi 'Masumlar Apartmanı' ile adından sıkça söz ettiren oyuncu Farah Zeynep Abdullah, geçtiğimiz gün erken saatlerde attığı tweet ile sosyal medyada gündem oldu.
• 26 Ocak 2021 - 10:23 • Son Güncelleme:
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Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu'nun "Farah Zeynep'e Namaz Tavsiyesi" başlıklı yazısı şöyle:
"Yıldız Tilbe, Aleyna Tilki ve İrem Derici’den sonra Twitter’da eğlenenler arasına ‘Masumlar Apartmanı’nın yıldızı Farah Zeynep Abdullah da katıldı. Belli ki oyuncu yazarken eğleniyor, gelen yorumlar onu daha bir gaza getiriyor, o da her seferinde çıtayı yükseltiyor!
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