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• 14 Şubat 2021 - 11:37 • Son Güncelleme:

Gonca Vuslateri’den cesur paylaşım

Hakan Altun'la ilişkisi biten Gonca Vuslateri, gecelikle çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaştı. Şarkıcıyla ayrıldıktan sonra Bodrum'dan İstanbul'a dönen oyuncunun cesur karesi, kısa sürede olay oldu.

• 14 Şubat 2021 - 11:37 • Son Güncelleme:
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Şarkıcı Hakan Altun’la yasadığı kısa aşkla gündemden düşmeyen Gonca Vuslateri, ayrılık sonrası sosyal medyada yaptığı imalı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

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Mavi gecelikli karesine Vuslateri, "Cihangir’de sıradan bir plak günü. Mavi bir kuş gibiyim. Gibiyim ama. Mavi bir kuş değilim Aslımda" diye yazdı.

3AŞKLARI KISA SÜRDÜ

AŞKLARI KISA SÜRDÜ

Aşkları, 2020 yılının son haftalarında sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıkan oyuncu Gonca Vuslateri ile şarkıcı Hakan Altun’un ilişkisi kısa sürdü. Evlilik dedikodularıyla gündeme gelen çift, sürpriz bir şekilde ayrıldı.

4‘KİMSENİN EVLENDİĞİ YOK’ DEMİŞTİ

‘KİMSENİN EVLENDİĞİ YOK’ DEMİŞTİ

Haklarında çıkan evlilik haberleri üzerine Gonca Vuslateri sosyal medyada “Kimsenin evlendiği yok, sakin olun arkadaşlar” mesajını yayınlamıştı.

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İddiaya göre ilişkinin sonunu getiren de “evlilik krizi” oldu; taraflardan birinin evliliğe sıcak bakarken diğerinin “kesinlikle olmaz” tavrı ayrılıkla sonuçlandı.

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