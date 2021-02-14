• 14 Şubat 2021 - 11:37 • Son Güncelleme:
Gonca Vuslateri’den cesur paylaşım
Hakan Altun'la ilişkisi biten Gonca Vuslateri, gecelikle çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaştı. Şarkıcıyla ayrıldıktan sonra Bodrum'dan İstanbul'a dönen oyuncunun cesur karesi, kısa sürede olay oldu.
• 14 Şubat 2021 - 11:37 • Son Güncelleme:
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Şarkıcı Hakan Altun’la yasadığı kısa aşkla gündemden düşmeyen Gonca Vuslateri, ayrılık sonrası sosyal medyada yaptığı imalı paylaşımlarla dikkat çekiyor.
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AŞKLARI KISA SÜRDÜ
Aşkları, 2020 yılının son haftalarında sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıkan oyuncu Gonca Vuslateri ile şarkıcı Hakan Altun’un ilişkisi kısa sürdü. Evlilik dedikodularıyla gündeme gelen çift, sürpriz bir şekilde ayrıldı.
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