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• 07 Şubat 2021 - 12:52 • Son Güncelleme:

Hande Erçel ile Kerem Bürsin kavga mı etti? Gerçek ortaya çıktı

Samimi halleri ile aşk dedikodularını alevlendiren Hande Erçel ile Kerem Bürsin gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde ikilinin sette kavga ettiği hatta bu nedenle çekimlerin durduğu iddia edilmişti. Ancak bu haberlerin ardından işin aslı ortaya çıktı.

• 07 Şubat 2021 - 12:52 • Son Güncelleme:
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'Sen Çal Kapımı' dizisinde başrol oynayan ve yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Hande Erçel-Kerem Bürsin ikilisi sık sık aşk yaşadıkları iddialarıyla gündeme geliyordu. Ancak oyuncu ikiliye nazar değdi.

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İddiaya göre; araları açıldığı için sette kavga eden Hande ile Kerem yüzünden çekimler yarıda kesilmişti. Ancak bu haberlere Kerem Bürsin'den yalanlama gelmişti.

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Posta'nın haberine göre; aslında setin tatil olmasının iki nedeni vardı. Bürsin, Kanada'dan gelen ailesi ile vakit geçirmek için izin istedi. Hatta anne-babasını Hande Erçel ile havalimanında karşıladılar.

4EV YAPTIRIYOR

EV YAPTIRIYOR

İkinci nedeni ise Erçel'in geçirdiği boyun spazmı. Şu sıralar gözlerden uzak bir yerde ev yaptıran oyuncu, geçtiğimiz günlerde iddiaya göre; ustalarla tartıştı. Sebebi ise hiçbir şeyin istediği gibi olmaması...

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Üstüne set yorgunluğu da eklenince strese giren Hande Erçel'in boyun bölgesinde kasılmalar oldu. İyileşene kadar çekimlere ara verildi.

6HANDE MÜTHİŞ BİR İNSAN

"HANDE MÜTHİŞ BİR İNSAN"

Kerem Bürsin, daha önce güzel oyuncu ile ilişki iddialarını yalanlamış, "Hande müthiş bir insan. Sıfır egosu var. Beni motive ediyor. Kendimi çok şanslı hissediyorum" demişti.

7KEREMLE ÇOK İYİ ARKADAŞIZ

"KEREM'LE ÇOK İYİ ARKADAŞIZ"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Erçel, Kavacık'ta görüntülenmiş ve muhabirlerle sohbet etmişti. Her şeyin yolunda gittiğini söyleyen oyuncu, rol arkadaşı Kerem Bürsin sorularına, "Çok iyi arkadaşız" cevabını vermişti.

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