• 07 Şubat 2021 - 12:52 • Son Güncelleme:
Hande Erçel ile Kerem Bürsin kavga mı etti? Gerçek ortaya çıktı
Samimi halleri ile aşk dedikodularını alevlendiren Hande Erçel ile Kerem Bürsin gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde ikilinin sette kavga ettiği hatta bu nedenle çekimlerin durduğu iddia edilmişti. Ancak bu haberlerin ardından işin aslı ortaya çıktı.
• 07 Şubat 2021 - 12:52 • Son Güncelleme:
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'Sen Çal Kapımı' dizisinde başrol oynayan ve yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Hande Erçel-Kerem Bürsin ikilisi sık sık aşk yaşadıkları iddialarıyla gündeme geliyordu. Ancak oyuncu ikiliye nazar değdi.
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