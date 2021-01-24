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UMUT ÜNVER
• 24 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:

Hülya Avşar: Tur bindirdim!

Hülya Avşar, yıllardır magazin gündeminde konuşulan "Şampiyon belli, ikinci kim?" sözüne yenisini ekledi. 57 yaşındaki oyuncu, "Bayağı bir tur atıyorum. Şimdi kaçıncıyı dönüyorum, bilmiyorum" dedi

UMUT ÜNVER
• 24 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Başrolü Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır’la paylaşacağı yeni bir diziyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Hülya Avşar, "Şampiyon belli, ikinci kim?" sözüne yenisini ekledi.

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Oyuncu, "Vallahi ben bayağı bir tur atıyorum. Ne derler ona jokey mi? Kendini geliştireceksin, geliştirdikçe de bu tur bindirmeye düşüyor. Şimdi kaçıncıyı dönüyorum, bilmiyorum ama açıkçası bu şeyleri de özlemişim" diyerek, göndermede bulundu.

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Koronavirüs aşısı yaptıracağını ifade eden Avşar, "Sırası geldiği zaman olacağım. Her şeyden önce psikolojik anlamda bile insanı rahatlatan bir şey olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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Kızı Zehra Çilingiroğlu'nun 23'üncü yaş gününü ailece kutlayan ünlü oyuncu, "Onlar büyüsün biz de yaşımızı alalım. Kısmetlerinde ne varsa; evlenip, çocuk yapsınlar. Tadını çıkarmak lazım” ifadelerini kullandı.

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Eski eşler Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu, kızları Zehra’nın 23’üncü yaşını birlikte kutlamıştı. Kutlamaya Çilingiroğlu’nun Feraye Tanyolaç’tan olan oğlu Kaya da katılmıştı.

6RÖPORTAJI BİTİREN COŞKUN SABAH SORUSU

RÖPORTAJI BİTİREN COŞKUN SABAH SORUSU!

Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde kostüm provası için Nişantaşı’ndaydı. Provaya verdiği kahve molasında görüntülenen sanatçı, muhabirlerin ısrarlı sorularına rağmen rolüyle ilgili detay vermekten kaçınmıştı.

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Coşkun Sabah’ın “Askere gittiğimde beni Tanju Çolak’la aldattı” açıklaması sorulan Avşar, ünlü şarkıcının adını duyar duymaz “Bay bay” diyerek röportajı noktaladı.

8SELFİNİN NERESİ AÇIK

"SELFİ'NİN NERESİ AÇIK'

Sinema salonlarında iki bin 487 kişi tarafından izlenen otobiyografik filmi 'Selfi'nin bazı TV kanallarınca 'Açık görüntüler var' şeklinde değerlendirildiğini söyleyen 57 yaşındaki oyuncu, bu duruma tepki göstermişti.

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"Dijitalde anlatmak istedikleri her şeyi anlatabiliyorlar ama edilen küfürlerden bahsetmiyorum. Açıklıkla her şeyi anlatabiliyorlar, kelimeleri seçerek kullanmıyorlar. Mesela benim çektiğim otobiyografi filmi bazı kanallarda güya açık bulunuyor, bu nasıl bir şey? Otobiyografi bu, açık olacak nesi var? Dijitalden çok memnunum. Z ve Y kuşağı bereketiyle geldi."

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HABER: UMUT ÜNVER / MİLLİYET

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