Hülya Avşar: Tur bindirdim!

"Dijitalde anlatmak istedikleri her şeyi anlatabiliyorlar ama edilen küfürlerden bahsetmiyorum. Açıklıkla her şeyi anlatabiliyorlar, kelimeleri seçerek kullanmıyorlar. Mesela benim çektiğim otobiyografi filmi bazı kanallarda güya açık bulunuyor, bu nasıl bir şey? Otobiyografi bu, açık olacak nesi var? Dijitalden çok memnunum. Z ve Y kuşağı bereketiyle geldi."