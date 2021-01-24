UMUT ÜNVER
• 24 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
Hülya Avşar: Tur bindirdim!
Hülya Avşar, yıllardır magazin gündeminde konuşulan "Şampiyon belli, ikinci kim?" sözüne yenisini ekledi. 57 yaşındaki oyuncu, "Bayağı bir tur atıyorum. Şimdi kaçıncıyı dönüyorum, bilmiyorum" dedi
UMUT ÜNVER
• 24 Ocak 2021 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Başrolü Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır’la paylaşacağı yeni bir diziyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Hülya Avşar, "Şampiyon belli, ikinci kim?" sözüne yenisini ekledi.
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