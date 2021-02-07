Hüner Coşkuner'in yakın dostu anlattı: Annesi şokta

Kardeşinin önceki gün sabah 5'te entübe olduğunu anlatan Coşkuner'in ablası, "Bir gün evvel konuştum. 'Bana yemek vermiyorlar. Pilav yap bana gel. Hakkını helal et ablam, bana çok baktın' dedi. Helalleştik, bize onun hiç yüklüğü olmadı. O hayatımdaki tanıdığım hanımefendinin ta kendisiydi." diye konuştu.