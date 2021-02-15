'İbo Show'da büyük kriz! 'Tank gibi kadınım'

"Fuar döneminden mi aranız açık?" sorusu üzerine ise Ayşe Mine "Benim aram açık değil. Bu kadının arkadaşı, dostu yok. Ayrıca ben onu severim de. Bizler sanatçıyız, birbirlerimizi korumalıyız. Hepsinden büyük sanatçıyım. Ayrıca İzmir Fuarı'nda öyle bir kadro olmadı. Neşe Karaböcek benim en az 7-8 tane şarkımı okudu, ihtiyacı mı var? 'Günün Birinde'yi okudu. Ben Ayşe Mine'yim. 'Gözlerin Doğuyor Gecelerime'yi Zeki Müren'den önce ilk ben okudum. Gülden Karaböcek orada İbrahim'in yanına oturdu. Ben de köşede oturdum, ne kaybım var. Gülden Karaböcek hiç assolistlik yapmamış bir kadındır, ama ben assolistim. Ayrıca öyle dertliyim ki, kardeşimi kaybedeli kısa bir süre oldu" şeklinde konuştu.