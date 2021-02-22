Ivana Sert kaslarını sergiledi

"SPOR YAŞAM TARZIDIR" Kol, karın ve bacak egzersizlerini çalışan 40 yaşındaki modacı Ivana Sert, Instagram paylaşımına, İngilizce olarak şu notu düşmüştü; "Spor yapmak sadece vücudunuzla, zihninizle ve ruhunuzla ilgili değil, asla modası geçmeyecek bir yaşam tarzıdır."