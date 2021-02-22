• 22 Şubat 2021 - 10:10 • Son Güncelleme:
Ivana Sert kaslarını sergiledi
Birçok ünlü isim, pandemi nedeniyle spor salonlarına gitmek yerine evlerinde egzersizlerini sürdürüyor. Ivana Sert de evde yaptığı antrenman sonrası, karın kaslarını paylaşarak beğeni topladı.
• 22 Şubat 2021 - 10:10 • Son Güncelleme:
1
Bir süredir iş insanı Sezer Dermenci ile aşk yaşayan modacı Ivana Sert, koronavirüsten korunmak adına kendisini önlem amaçlı evde karantinaya aldı.
2
Pandemi sürecinde egzersizlerini evde sürdüren Sert, kendisini spora adadı. Instagram'da 2 milyondan fazla takipçisi bulunan Ivana Sert, önceki gün spor sonrası ayna karşısında verdiği yeni pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
3
5
Sert, karantina döneminde kilo almadığını söyleyerek sırrını açıklamıştı; "Canım sürekli bir şeyler yemek istiyor. Sadece çiğ sebze tüketiyorum. Domates, salatalık ve havuç ağırlıklı. Her sabah aç karnına limonlu su içiyorum. Magnezyum ağırlıklı C vitamini içiyorum. Düzenli olarak da pilates yaptığım için hiç kilo almadım."
6