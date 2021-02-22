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• 22 Şubat 2021 - 10:10 • Son Güncelleme:

Ivana Sert kaslarını sergiledi

Birçok ünlü isim, pandemi nedeniyle spor salonlarına gitmek yerine evlerinde egzersizlerini sürdürüyor. Ivana Sert de evde yaptığı antrenman sonrası, karın kaslarını paylaşarak beğeni topladı.

• 22 Şubat 2021 - 10:10 • Son Güncelleme:
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Bir süredir iş insanı Sezer Dermenci ile aşk yaşayan modacı Ivana Sert, koronavirüsten korunmak adına kendisini önlem amaçlı evde karantinaya aldı.

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Pandemi sürecinde egzersizlerini evde sürdüren Sert, kendisini spora adadı. Instagram'da 2 milyondan fazla takipçisi bulunan Ivana Sert, önceki gün spor sonrası ayna karşısında verdiği yeni pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

3BEĞENİ YAĞDI

BEĞENİ YAĞDI

Formda haliyle dikkat çeken 41 yaşındaki ünlü modacı, adeta kaslarını gözler önüne serdi. Takipçileri Sert'in gönderisini beğeni yağmuruna tuttu.

4SPOR YAŞAM TARZIDIR

"SPOR YAŞAM TARZIDIR"

Kol, karın ve bacak egzersizlerini çalışan 40 yaşındaki modacı Ivana Sert, Instagram paylaşımına, İngilizce olarak şu notu düşmüştü; "Spor yapmak sadece vücudunuzla, zihninizle ve ruhunuzla ilgili değil, asla modası geçmeyecek bir yaşam tarzıdır."

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Sert, karantina döneminde kilo almadığını söyleyerek sırrını açıklamıştı; "Canım sürekli bir şeyler yemek istiyor. Sadece çiğ sebze tüketiyorum. Domates, salatalık ve havuç ağırlıklı. Her sabah aç karnına limonlu su içiyorum. Magnezyum ağırlıklı C vitamini içiyorum. Düzenli olarak da pilates yaptığım için hiç kilo almadım."

6ALIN TERİ

"ALIN TERİ"

Ünlü modacı, bu pozunu da, "Sabah-öğle-akşam 100’er kez şınav çekiyorum. Beslenmeme dikkat ediyorum. Yazları her gün yüzüyorum. Photoshop yok, alın teri var" demişti.

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