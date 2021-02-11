Justin Bieber milyonluk tur otobüsüyle ilgi odağı oldu

OTOBÜSTE YOK YOK Bir milyon dolar değerindeki otobüste ise yok yok. Otobüsün içinde geniş bir oturma alanı bulunuyor. Bu oturma alanında da üç tane geniş ekran TV yer alıyor. Zeminden ısıtmalı lüks aracın kızıl ötesi saunası ve şöminesi de var.