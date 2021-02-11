• 11 Şubat 2021 - 13:04 • Son Güncelleme:
Justin Bieber milyonluk tur otobüsüyle ilgi odağı oldu
Geçen hafta eşi Hailey Baldwin Bieber ile çıktığı gece gezmesinde fütüristik otomobiliyle bakışları üzerinde toplayan dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, bu kez adeta tekerlekli bir saray" olan tur otobüsüyle Los Angeles sokaklarında yine dikkat çekti.
• 11 Şubat 2021 - 13:04 • Son Güncelleme:
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Justin Bieber, dün Beverly Hills'te objektiflere takıldı. Pandeminin ilk döneminde eşi Hailey Baldwin ile tatile çıktığı tur otobüsü bu kez de şehrin sokaklarındaydı. Objektiflerin uzun süre takip ettiği otobüs, yanından geçip giden diğer araç sürücülerinin de dikkatini çekti.
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