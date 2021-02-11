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• 11 Şubat 2021 - 13:04 • Son Güncelleme:

Justin Bieber milyonluk tur otobüsüyle ilgi odağı oldu

Geçen hafta eşi Hailey Baldwin Bieber ile çıktığı gece gezmesinde fütüristik otomobiliyle bakışları üzerinde toplayan dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, bu kez adeta tekerlekli bir saray" olan tur otobüsüyle Los Angeles sokaklarında yine dikkat çekti.

• 11 Şubat 2021 - 13:04 • Son Güncelleme:
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Justin Bieber, dün Beverly Hills'te objektiflere takıldı. Pandeminin ilk döneminde eşi Hailey Baldwin ile tatile çıktığı tur otobüsü bu kez de şehrin sokaklarındaydı. Objektiflerin uzun süre takip ettiği otobüs, yanından geçip giden diğer araç sürücülerinin de dikkatini çekti.

2POZ VERDİ

POZ VERDİ

Justin Bieber bir ara otobüsten inip kendisini görüntüleyen fotoğrafçılara poz verdi. Daha sonra da yapacak çok işi olduğunu belirterek otobüse binip yoluna devam etti.

3EŞİYLE TATİLE ÇIKMIŞTI

EŞİYLE TATİLE ÇIKMIŞTI

Justin Bieber'ın bu tur otobüsü, pandeminin ilk dönemlerinde de gündeme gelmişti. Bieber ve eşi bu otobüsle güvenli bir tatile gitmişti.

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Utah'ta doğanın kollarında tatil yapan genç çift, kalabalıklardan uzakta, ıssız koylarda tatilin keyfini çıkarmıştı.

5OTOBÜSTE YOK YOK

OTOBÜSTE YOK YOK

Bir milyon dolar değerindeki otobüste ise yok yok. Otobüsün içinde geniş bir oturma alanı bulunuyor. Bu oturma alanında da üç tane geniş ekran TV yer alıyor. Zeminden ısıtmalı lüks aracın kızıl ötesi saunası ve şöminesi de var.

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Otobüste aynı zamanda çok geniş bir yatak odası da bulunuyor. Gösterişli banyo ve mutfak kısmı da Bieber'ın tur otobüsünde yer alan diğer ayrıntılar.

772 MİLYONLUK ARAÇ

72 MİLYONLUK ARAÇ

Justin Bieber, geçtiğimiz hafta da eşi Hailey Baldwin ile çıktığı bir gece gezmesinde görüntülenmişti. Bieber çifti, o gece Bieber'ın yeni satın aldığı elektrikli Rolls Royce'u tercih etmişti. Gri renkli otomobilin görüntüsü çevredeki herkesin dikkatini çekmiş; otomobilin fiyatının ise 72 milyon TL olduğu öne sürülmüştü.

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FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA/ INSTAGRAM

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